Режисер поговорив з мером Ірпеня Олександром Маркушином. Зокрема він про те, як формувалася оборона міста від російських загарбників та як відбувалася евакуація мирних мешканців.

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Ви проходите важкі часи. І так, як показує історія, зараз важливо документувати те, що відбувається. Особливо важливо задокументувати це для майбутніх поколінь,

– сказав він.

Режисер поділився, що робота над його проєктом триватиме не один день, адже хоче якнайточніше зафіксувати події, які відбувалися у громаді під час військових дій і залучити до спілкування якомога більше людей.

"Війна – це жах для кожного. Я шокований від того, як себе поводили російські військові. Я вважаю, що, якщо це війна, то військові повинні воювати з військовими, а не проти цивільних осіб у такий жахливий спосіб. І поводитися так, як тварини", – поділився він.

Одразу після приїзду кінорежисер пішов до будинку культури, який окупанти зруйнували весною. У планах документаліста зафіксувати чимало об’єктів, які будуть свідчити про злочини росіян.

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