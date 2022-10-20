Виконавець ролі Люка Скайвокера наголошував, що Україні потрібні дрони. За місяць часу за його допомогою Україна отримала понад 500 безпілотників.

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Марк Гемміл розповів деталі своєї волонтерської діяльності

Актор розповів виданню Bloomberg, що саме безпілотники «визначають результат війни, вони захищають свою землю, свій народ, вони стежать за кордоном, вони – очі в небі».

Я був дійсно шокований, тому що мені дають ці оновлення принаймні два або три рази на тиждень про те, що відбувається. І мені повідомили, що отримано понад 500 дронів відтоді, як я почав цю діяльність,

— поділився Гемілл.

Актор пригадав, що Володимир Зеленський запросив його стати амбасадором "Армії дронів" і це для нього стало честю. Адже він впевнений, що безпілотники потрібні українцям для захисту своєї землі, свободи та цінностей усього демократичного світу.

Що варто знати про "Армію дронів" "Армія дронів" — це комплексна програма фандрейзингової платформи UNITED24, Генерального штабу ЗСУ, Міністерства цифрової трансформації та Держспецзв’язку. Вона передбачає систему закупівлі дронів та їхнє обслуговування. Крім цього, за програмою закріплений курс навчання українських захисників-пілотів.

Марк Гемілл, який зіграв джедая Люка Скайвокера у всесвіті "Зоряних воєн" вперше у березні підтримав Україну. У своєму твітері він опублікував урочисту пісню "Молитву за Україну" від українського хору в Нью-Йорку. Актор назвав це виконання духовного гімну України "зворушливим і чарівним".