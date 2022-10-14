На початку серпня Честейн зустрілася із Володимиром Зеленським та власними очима побачила наслідки звірств російських окупантів на Київщині. На початку вересня зізналася, що їй знадобилося багато часу, щоб прийти в себе після побаченого.

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Джессіка Честейн про візит до України

Честейн висловила захоплення українським народом і від початку війни хотіла допомагати Україні. Коли її запросили до нашої країни, то дуже зраділа.

На шоу Джиммі Кіммела зірка розповіла, що має друзів з України: "Я зв'язувалася з ними, щоб сказати, як мені шкода. Моєму другові довелося залишити свій будинок. Я сказала, якщо я можу щось зробити, будь ласка, дай мені знати, адже моє серце просто розривається".

Коли мене запросили, я була щасливою, тому що іноді почувалася такою непотрібною. Я хотіла зробити все, що в моїх силах, щоб допомогти чи покращити щось,

— зізналася акторка.

У неділю 7 серпня зірка прилетіла літаком до Польщі та поїздом приїхала до столиці України. "Я сиділа у потягу 12 годин зі своїм другом. Ані перекладача, ані охорони", – згадала вона.

Після візиту до Києва та зустрічі з президентом, актриса вирушила до Ірпеня. Там вона побачила, що залишили після себе окупанти. На деокупованій території зустрілася з сім’ями, які постраждали під час війни.

Зараз складно про це говорити, тому що це дуже сумно, що так зараз відбувається,

– сказала вона.

На шоу Джиммі Кіммела Честейн згадала й про Зеленського, який її запитував, що про українців пишуть у світових ЗМІ. За її словами, президент наголошував, що про війну в Україні не варто забувати. "Ми дійсно боїмося того, що буде восени й взимку. Знаєш, якщо нам відключать електрику?" Я думаю, що він намагався зробити так, щоб світ не забув про них (українців, – 24 канал)", – Честейн пригадала слова президента.

Володимир Зеленський та Джессіка Честейн / Фото із сайту президента України

Джессіка відома своїми ролями у серіалі "Сцени подружнього життя", фільмах "Очі Таммі Фей", "Інтерстеллар", "Небезпечна гра Слоун", Гра Моллі" та багато інших. У 2022 році зірка отримала свій перший Оскар. Те, що відомі світові знаменитості відвідують Україну під час війни – надзвичайно цінно, адже це ще один спосіб нагадати світові про жахливі події в Україні.

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Нагадаємо, перш ніж зустрітися із Зеленським, зірка завітала до столичної лікарні "Охматдит". Там вона розмовляла з дітками, яким вручила подарунки. Їй розповіли про роботу медичного центру під час війни. Як відомо, у лікарні перебувають діти із різних міст України, зокрема Херсона та Чернігова.

Крім того, Честейн відвідала виставку про наслідки російської окупації в художній галереї "ПінчукАрТЦентр".