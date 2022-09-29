Як повідомив президент України, актор став амбасадором UNITED24. Серед інших знаменитостей, які беруть участь в ініціативі з підтримки українців, – Барбра Стрейзанд та Бенедикт Камбербетч.

Цікаво Зеленський поговорив з Барброю Стрейзанд, яка має українське коріння

Зеленським поспілкувався з Марком Геміллом

Він перший амбасадор, який допомагатиме збирати кошти на підтримку наших захисників, на "Армію дронів". Це складна, але дуже важлива місія. Марку, впевнені, ви з нею неодмінно впораєтеся,

– написав Зеленський.

Президент подякував за підтримку українського народу у нашій боротьбі за свою свободу.



Зеленським поспілкувався з Марком Геміллом / Фото з телеграму Зеленського

Раніше, 4 травня, в день "Зоряних воєн" Володимир Зеленський знайшов час теж віддати честь відомій франшизі. Днем раніше на телеграм-каналі Верховної Ради України з'явились фото, де президент України сидить за столом одягнений у футболку кольору хакі. На його руці можна побачити особливу символіку – стилізований під український винищувач та вписаний у тризуб "X-wing". Це був бойовий літальний апарат, на якому Люк Скайвокер знищив "Зірку Смерті".



Зеленським відзначив День"Зоряних воєн" / Фото з телеграму 24 каналу

Світові зірки продовжують висловлювати підтримку Україні, що не може нас, українців, не тішити. Це додає морального духу і згуртовує нас ще більше.

Марк Гемілл, який зіграв джедая Люка Скайвокера у всесвіті "Зоряних воєн" вперше у березні підтримав Україну. У своєму твітері він опублікував урочисту пісню "Молитву за Україну" від українського хору в Нью-Йорку. Актор назвав це виконання духовного гімну України "зворушливим і чарівним".