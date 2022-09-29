Как сообщил президент Украины, актер стал послом UNITED24. Среди других знаменитостей, участвующих в инициативе по поддержке украинцев – Барбра Стрейзанд и Бенедикт Камбербетч.

Интересно Зеленский поговорил с Барброй Стрейзанд, которая имеет украинские корни

Зеленским пообщался с Марком Гэмиллом

Он первый посол, который будет помогать собирать средства в поддержку наших защитников, на "Армию дронов". Это сложная, но очень важная миссия. Марку, уверены, вы с ней непременно справитесь,

– написал Зеленский.

Президент поблагодарил за поддержку украинского народа в нашей борьбе за свою свободу.



Зеленским пообщался с Марком Гэмиллом / Фото с телеграма Зеленского

Ранее, 4 мая, в день "Звездных войн" Владимир Зеленский удосужился тоже отдать честь известной франшизе. Днем ранее на телеграм-канале Верховной Рады Украины появились фото, где президент Украины сидит за столом, одетый в футболку цвета хаки. На его руке можно увидеть особую символику – стилизованную под украинский истребитель и вписанную в трезубец "X-wing". Это был боевой летательный аппарат, на котором Люк Скайуокер уничтожил "Звезду Смерти".



Зеленским отметил День "Звездных войн" / Фото с телеграма 24 канала

Мировые звезды продолжают выражать поддержку Украине, что не может нас, украинцев, не радовать. Это придает моральный дух и сплачивает нас еще больше.

Марк Гэмилл, сыгравший джедая Люка Скайвокера во вселенной "Звездных войн", впервые в марте поддержал Украину. В своем твиттере он опубликовал торжественную песню "Молитву за Украину" от украинского хора в Нью-Йорке. Актер назвал это исполнение духовного гимна Украины "трогательным и волшебным".