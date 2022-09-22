Известно, что у Барбры Стрейзанд есть украинские корни и после полномасштабного вторжения выражает солидарность с украинским народом. Во время разговора Зеленский поблагодарил знаменитость за поддержку Украины.

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Зеленский побеседовал с Барброй Стрейзанд

Мир может немного уставать каждый день думать об Украине, но сообщества в США и европейских странах продолжают поддерживать и помогать нам. Для нас очень важно, чтобы столь талантливые и известные в мире люди поддерживали платформу UNITED24,

– написал Зеленский.

Зеленский поговорил с Барброй Стрейзанд / Фото с телеграму Зеленского

Барбра Стрейзанд – американский композитор, автор текстов, вокалистка, продюсер и режиссер фильмов и актриса. Она считается одной из популярнейших голливудских звезд и певиц еврейского происхождения. 80-летняя оскароносная знаменитость за свою жизнь дважды стала обладательницей Оскара, премий Эмми, Грэмми и Золотого глобуса.

Любопытно. Семейные связи Барбры были мало исследованы, пока ее биографы докопались в архивных записях до города Бережаны Тернопольской области. Именно здесь долгие годы проживала семья Стрейзанд. В 19 лет Исаак Стрейзанд, дед будущей певицы, отважился искать счастье за ​​океаном и отправился в Нью-Йорк. На таможенном контроле рядом со Статуей свободы отметили: "Национальность – галицкая. Последнее место жительства – Бережаны. Денег нет". Позже Исаак женился на Анне Кестон, которая тоже, говорят, эмигрировала из Галиции.

В 19 лет Исаак Стрейзанд, дед будущей певицы, отважился искать счастье за ​​океаном и отправился в Нью-Йорк. На таможенном контроле рядом со Статуей свободы укажет: национальность - галицкая. Последнее место жительства – Бережаны.

Сегодня Барбра Стрейзанд выступает посольством глобальной инициативы президента Украины по поддержке Украины, запущенной во время войны россии против Украины United24 в направлении "Медицинская помощь".