Відомо, що Барбра Стрейзанд має українське коріння та після повномасштабного вторгнення висловлює солідарність з українським народом. Під час розмови Зеленський подякував знаменитості за підтримку України.
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Зеленський поговорив з Барброю Стрейзанд
Світ може трохи втомлюватись щодня думати про Україну, але спільноти у США та європейських країнах продовжують підтримувати та допомагати нам. Для нас дуже важливо, аби такі талановиті й відомі у світі люди підтримували платформу UNITED24,
– написав Зеленський.
Зеленський поговорив з Барброю Стрейзанд / Фото з телеграму Зеленського
Барбра Стрейзанд – американська композиторка, авторка текстів, вокалістка, продюсерка та режисерка фільмів та акторка. Вона вважається однією з найпопулярніших голлівудських зірок і співачок єврейського походження. 80-річна оскароносна знаменитість за своє життя двічі стала володаркою Оскара, премій Еммі, Ґреммі та Золотого глобуса.
Сьогодні Барбра Стрейзанд виступає амбасадоркою глобальної ініціативи президента України з підтримки України, запущеної під час війни росії проти України United24 у напрямі "Медична допомога".
Нагадаємо, раніше Зеленський спілкувався з акторами Беном Стіллером, Шоном Пенном, Лієвом Шрайбером, Анджеліною Джолі, Джессікою Честейн, які приїжджали в Україну.