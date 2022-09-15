Камбербетч продовжує активно підтримувати Україну. У телеграмі Президент України зазначив, що щиро вдячний акторові за солідарність із нашою державою та громадянами.

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Зеленський поспілкувався з Бенедиктом Камбербетчем

Важливо, щоб тема України залишалася однією з головних. І такі відомі люди допомагають нам достукатися до народів тих держав, де влада не підтримує Україну,

– написав Зеленський.

Деталей розмови Зеленський не розголошував.

Зеленський поспілкувався з Бенедиктом Камбербетчем / Фото з телеграму Президента

Як Бенедикт Камбербетч підтримує Україну

На премії BAFTA, наприклад, актор мав прикріплений до піджака жовто-блакитний значок.

До цього актор з'явився на сцені фестивалю 37-го щорічного Міжнародного кінофестивалю у Санта-Барбарі з українським прапором на знак солідарності з Україною.

Крім того, Камбербетч закликав людей збирати гроші на допомогу постраждалим та впливати на політиків: "Нам усім треба робити більше, ніж просто носити значки. Треба жертвувати гроші, треба тиснути на наших політиків, аби вони створювали тут безпечну гавань для людей, які страждають", – наголошував Камбербетч.

Варто зазначити, що уряд Великої Британії раніше долучився до програми, спрямованої на допомогу громадянам та організаціям, які організовують притулки для українських біженців.

Нагадаємо, раніше Зеленський спілкувався з акторами Беном Стіллером, Шоном Пенном, Лієвом Шрайбером, Анджеліною Джолі, Джессікою Честейн, які приїжджали в Україну.