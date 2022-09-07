18 червня зірку фільмів "Знайомство з Факерами" та "Ніч у музеї" побачили у Львові. Саме там йому подарували горнятко з надписом "Я люблю Львів".

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"Доброго ранку" від Бена Стіллера

У твітері актор лаконічно написав "Доброго ранку". І показав горнятко, ймовірно, з ранковою кавою. В коментарях читачі дякують за підтримку України та запрошують Стіллера знову відвідати Львів:

"Ласкаво просимо до Львова, Бен! Будьте в безпеці та обов’язково відвідайте наші кав’ярні!"

"Наш милий Львів любить вас у відповідь. Будь ласка, повертайся швидше".



"Доброго ранку" від Бена Стіллера / Скриншот твіту

Що відомо про візит Стіллера в Україну

Про появу голлівудського актора в Україні стало відомо завдяки соціальній мережі тікток. У ній користувач з ніком @shan_oleg виклав відео, на якому можна побачити Бена Стіллера поблизу пам'ятника Шевченкові.

Вперше Стіллер зустрівся з біженцями у Польщі, звідки походять його батьки. Пізніше він приїхав до Львова, згодом до Києва і деокупованих містечок Київщини – Ірпеня та Бучі. За словами актора, неможливо відчути все, лише переглядаючи телебачення та соцмережі. Стіллер хотів на власні очі побачити звірства росіян на наших землях та привернути увагу світу до війни в Україні.

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Зазначимо, що найбільше Бена шокували руйнування, яких завдали окупанти, та історії людей. Зокрема, в інтерв’ю Соломії Вітвіцькій він пригадав історію жінки, яка з 10-річними близнюками посеред ночі тікала до безпечного місця: "Вони навіть не знали, коли зможуть вийти надвір. І ось цей терор, навмисно спрямований на цивільних – це просто огидно. Інший молодий чоловік розказав, що це був наче фільм жахів – ніхто не знав, куди бігти, куди тікати. Живі розмови з потерпілими дають розуміння, що саме відбувалося і як. Світ має про це знати, щоб допомогти зупинити. Найперший мій посил – ми не маємо права забувати про біженців".

Як повідомив Стіллер, Україна – неймовірна країна, а війна має припинитися.

Нагадаємо, нещодавно росія внесла у чорний список Бена Стіллера та Шона Пенна. Їм заборонили в’їзд в країну-агресорку.