Актор назвав це виконання духовного гімну України "зворушливим і чарівним". У твітері він також висловим словесну підтримку українцям, написавши: "Ми залишаємося з Україною".

Цікаво "Я залишаюсь разом з Україною": легендарний Стівен Кінг підтримав Україну

Хто такий Майк Гемілл? Це американський актор. Найбільш відомий за роллю джедая Люка Скайвокера в всесвіті "Зоряних воєн". Крім цього, озвучував Джокера в мультсеріалах та іграх про Бетмена з 1992 по 2011 рік.

Світові зірки продовжують висловлювати підтримку Україні, що не може нас, українців, не тішити. Це додає морального духу і згуртовує нас ще більше.

Свою підтримку вже висловили: Стівен Кінг, Дженніфер Еністон, Анджеліна Джолі, Ештон Кутчер, Девід Лінч, Флоренс П’ю, Марина Мазепа, Браян Кокс, Шеннен Догерті, Джаред Лето, Віра Фарміга та інші. Більше читайте тут.

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