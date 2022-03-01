Як відомо, Кінг не любить фотографуватися і виставляти свої фото в мережі. Однак "сьогодні зроблю виняток", – повідомив він своїм підписникам.

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Стівен Кінг підтримав Україну



Стівен Кінг підтримав Україну / Фото з твітеру письменника

Світові зірки продовжують висловлювати підтримку Україні. Серед них Дженніфер Еністон, Анджеліна Джолі, Ештон Кутчер, Девід Лінч, Флоренс П’ю, Марина Мазепа, Браян Кокс, Шеннен Догерті, Джаред Лето, Віра Фарміга та інші. Більше читайте тут.

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