Дехто зі знаменитостей доповнив свій образ синьо-жовтою стрічкою, а хтось продемонстрував вбрання у кольорах українського прапора. Таким чином, зірки підтримали українців під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Якщо ви ще не бачили Дженніфер Еністон, в якої 39,9 мільйона підписників, підтримала Україну і допомогла біженцям

На початку вручення нагород, ведучий Леслі Одом-молодший розпочав урочисту церемонію зі слів підтримки для українців.

Хоча сьогодні ввечері свято, ми всі водночас зберігаємо місце в наших серцях для народу України та посилаємо наші думки, молитви та надії на мир,

– сказав він.

Аудиторія відреагувала бурхливими оплесками. А акторка Лаверн Кокс доповнила: "Сьогодні наші серця із нашими друзями в Україні. Ми підтримуємо їх і молимося".

Світові знаменитості, які підтримали Україну на SAG Awards 2022

Майкл Дуглас

Американський актор з'явився на червоній доріжці в елегантному чорному костюмі з вишитим значком у синьо-жовтих кольорах. На червоній доріжці він сказав журналістці, що це колір українського прапора. Крім цього, він додав:

Зараз чудовий час оцінити, що таке справжня демократія. Я просто дуже пишаюся тим, що зробили люди в цій країні (Україні, – Кіно24).

Майкл Дуглас також поділився своєю підтримкою в соціальних мережах, опублікувавши світлину з червоної доріжки. Шанувальники розділили з ним його підтримку, а один користувач просто написав: "Поважаю".



Майкл Дуглас на червоній доріжці SAG Awards 2022 / Фото Mirror

Леді Гага

Зірка "Дому Ґуччі" сказала: "Це прекрасний вечір, коли ми святкуємо всі разом. Але у світі стільки всього відбувається. Моє серце справді співчуває Україні".



Леді Гага на червоній доріжці SAG Awards 2022 / Фото Mirror

Ендрю Гарфілд

Ендрю Гарфілд відгукнувся: "Це так дивно, що я можу бути тут з усіма нашими колегами та нашою спільнотою, яка святкує в досить непростий день. Ви знаєте, зберігаєте те, що відбувається в Україні, у наших серцях".



Ендрю Гарфілд на червоній доріжці SAG Awards 2022 / Фото Mirror

Лаверн Кокс

Американська акторка зазначила: "З огляду на все це, що відбувається у світі, іноді буває важко знайти світло та надію. Сьогодні ввечері наші серця з нашими друзями в Україні. Ми стоїмо з ними та молимося за їхню безпеку".



Лаверн Кокс на червоній доріжці SAG Awards 2022 / Фото Jordan Strauss

Грета Лі

Грета Лі, яка нещодавно зіграла в "Ранковому шоу", вийшла на червону доріжку у приголомшливій сукні Marc Jacobs, створеної у кольорах прапора України.



Грета Лі на червоній доріжці SAG Awards 2022 / Фото Mirror

Зірки Шарі Белафонте, Дуґлас Годж, Тайлер Перрі прикрасили свій образ синьо-жовтою стрічкою / Фото People

Нагадаємо, підтримку Україні вже висловили такі світові знаменитості: Анджеліна Джолі, Ештон Кутчер, Девід Лінч, Флоренс П’ю, Марина Мазепа, Шеннен Догерті, Джаред Лето, Віра Фарміга, Сара Джессіка Паркер, Дженніфер Еністон та інші. Більше читайте тут.

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