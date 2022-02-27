У своєму інстаграмі в сторіз зірка опублікувала фото матері з дитиною, що сідають у потяг. "Дякую… і зроблено", – написала Дженніфер Еністон, таким чином, повідомивши, що перерахувала гроші для українських біженців.

До слова Мета – мільйон доларів: Раян Рейнольдс та Блейк Лайвлі збирають гроші українським біженцям



Дженніфер Еністон фінансово підтримала біженців з України / Скриншот сторіз з інстаграму зірки

Нещодавно стало відомо про американських акторів Раяна Рейнольдса та Блейк Лайвлі, які збирають кошти для українських біженців, що постраждали внаслідок російсько-української війни. У їхніх планах зібрати мільйон доларів.

За 48 годин незліченна кількість українців була змушена тікати зі своїх будинків до сусідніх країн. Вони потребують захисту. Ми збільшили пожертву до 1 млн доларів, щоб подвоїти підтримку,

– написав Раян Рейнольдс.

Нагадаємо, підтримку Україні вже висловили такі світові знаменитості: Анджеліна Джолі, Ештон Кутчер, Девід Лінч, Флоренс П’ю, Марина Мазепа, Шеннен Догерті, Джаред Лето, Віра Фарміга та інші. Більше читайте тут.

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