Как известно, Кинг не любит фотографироваться и выставлять свои фото в сети. Однако "сегодня сделаю исключение", – сообщил он подписчикам.
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Стивен Кинг поддержал Украину
Стивен Кинг поддержал Украину / Фото с твитера писателя
Мировые звезды продолжают выражать поддержку Украине. Среди них Дженнифер Энистон, Анджелина Джоли, Эштон Кутчер, Дэвид Линч, Флоренс Пью, Марина Мазепа, Брайан Кокс, Шеннен Доэрти, Джаред Лето, Вера Фармига и другие. Больше читайте здесь.
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