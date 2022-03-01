Как известно, Кинг не любит фотографироваться и выставлять свои фото в сети . Однако "сегодня сделаю исключение", – сообщил он подписчикам.

К теме Эндрю Гарфилд, Майкл Дуглас, Леди Гага поддержали Украину на красной дорожке SAG Awards 2022

Стивен Кинг поддержал Украину



Стивен Кинг поддержал Украину / Фото с твитера писателя

Мировые звезды продолжают выражать поддержку Украине. Среди них Дженнифер Энистон, Анджелина Джоли, Эштон Кутчер, Дэвид Линч, Флоренс Пью, Марина Мазепа, Брайан Кокс , Шеннен Доэрти, Джаред Лето, Вера Фармига и другие. Больше читайте здесь.