Померла відома італійська акторка Клаудія Кардинале, зірка фільму "Одного разу на Дикому Заході"
- Померла відома італійська акторка Клаудія Кардинале.
- Вона знімалася у фільмах "Одного разу на Дикому Заході" і "Рожева пантера".
Померла популярна італійська акторка Клаудія Кардинале. Вона була відома глядачеві завдяки таким фільмам "Одного разу на Дикому Заході" і "Рожева пантера".
Акторки не стало у віці 87 років. Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на видання Daily Mail.
Дивіться також 3 українські детективні серіали, від яких не можна відірватися
Померла Клаудія Кардинале: що відомо?
Про смерть акторки повідомив її агент Лоран Саврі. Відомо, що останні миті свого життя Клаудія Кардинале провела в оточенні своїх дітей неподалік від Парижа.
Вона залишила нам спадщину вільної та натхненної жінки,
– сказав Саврі в повідомленні.
Про причини смерті агент не зазначав, однак відомо, що Клаудії не стало у віці 87 років, тож смерть могла наступити абсолютно природним чином.
До речі, нещодавно також помер популярний оскароносний режисер Роберт Редфорд. Про це повідомляло видання CNN Entertainment.
Що відомо про Клаудію Кардинале?
- За часи своєї кар'єри Клаудія Кардинале привертала увагу видатних італійських режисерів.
- Вона знімалася у Федеріко Фелліні, Лукіно Вісконті, Серджо Леоне та інших популярних режисерів.
- Пік її слави припав на 1960-ті роки.
- Сама ж Клаудія Кардинале зазначала, що її улюблена роль – це Джилл у стрічці "Одного разу на Дикому Заході".
- З 1999 році вона стала послом доброї волі ЮНЕСКО із захисту прав жінок. Ймовірно, це пов'язано із тим, що у 19 років її зґвалтував француз, і вона завагітніла.
- Тоді Клаудія Кардинале вирішила залишити дитину, тож підписала контракт з італійським продюсером, щоб заробити достатньо грошей.
- Кардинале була навіть на межі самогубства через депресію, яка з'явилася внаслідок цього жахливого інциденту.
- Попри усі випробування долі, життя та оточення Клаудії посприяло тому, аби вона проявила внутрішню силу та зарекомендувала себе світу як одна із найфатальніших жінок тієї епохи.
- Вона взяла себе в руки та змогла побудувати успішну кар'єру, а також зробити щасливим життя своєї дитини.
- Свою останню роль Клавдія зіграла у французькій драмі від Netflix 2020 року "Місто ізгоїв"