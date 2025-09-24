Акторки не стало у віці 87 років. Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на видання Daily Mail.

Померла Клаудія Кардинале: що відомо?

Про смерть акторки повідомив її агент Лоран Саврі. Відомо, що останні миті свого життя Клаудія Кардинале провела в оточенні своїх дітей неподалік від Парижа.

Вона залишила нам спадщину вільної та натхненної жінки,

– сказав Саврі в повідомленні.

Про причини смерті агент не зазначав, однак відомо, що Клаудії не стало у віці 87 років, тож смерть могла наступити абсолютно природним чином.

Що відомо про Клаудію Кардинале?