Актрисы не стало в возрасте 87 лет. Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на издание Daily Mail.

Умерла Клаудия Кардинале: что известно?

О смерти актрисы сообщил ее агент Лоран Саври. Известно, что последние мгновения своей жизни Клаудия Кардинале провела в окружении своих детей неподалеку от Парижа.

Она оставила нам наследие свободной и вдохновенной женщины,

– сказал Саври в сообщении.

О причинах смерти агент не отмечал, однако известно, что Клаудии не стало в возрасте 87 лет, поэтому смерть могла наступить абсолютно естественным образом.

Что известно о Клаудии Кардинале?