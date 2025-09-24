Актрисы не стало в возрасте 87 лет. Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на издание Daily Mail.
Умерла Клаудия Кардинале: что известно?
О смерти актрисы сообщил ее агент Лоран Саври. Известно, что последние мгновения своей жизни Клаудия Кардинале провела в окружении своих детей неподалеку от Парижа.
Она оставила нам наследие свободной и вдохновенной женщины,
– сказал Саври в сообщении.
О причинах смерти агент не отмечал, однако известно, что Клаудии не стало в возрасте 87 лет, поэтому смерть могла наступить абсолютно естественным образом.
Кстати, недавно также умер популярный оскароносный режиссер Роберт Редфорд. Об этом сообщало издание CNN Entertainment.
Что известно о Клаудии Кардинале?
- За время своей карьеры Клаудия Кардинале привлекала внимание выдающихся итальянских режиссеров.
- Она снималась у Федерико Феллини, Лукино Висконти, Серджо Леоне и других популярных режиссеров.
- Пик ее славы пришелся на 1960-е годы.
- Сама же Клаудия Кардинале отмечала, что ее любимая роль – это Джилл в ленте "Однажды на Диком Западе".
- С 1999 году она стала послом доброй воли ЮНЕСКО по защите прав женщин. Вероятно, это связано с тем, что в 19 лет ее изнасиловал француз, и она забеременела.
- Тогда Клаудия Кардинале решила оставить ребенка, поэтому подписала контракт с итальянским продюсером, чтобы заработать достаточно денег.
- Кардинале была даже на грани самоубийства из-за депрессии, которая появилась в результате этого ужасного инцидента.
- Несмотря на все испытания судьбы, жизнь и окружение Клаудии способствовало тому, чтобы она проявила внутреннюю силу и зарекомендовала себя миру как одна из самых роковых женщин той эпохи.
- Она взяла себя в руки и смогла построить успешную карьеру, а также сделать счастливой жизнь своего ребенка.
- Свою последнюю роль Клавдия сыграла во французской драме от Netflix 2020 года "Город изгоев"