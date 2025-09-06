Осіння пора, вихідні та відсутність жодних зобов'язань – що ще може бути краще? Лише перегляд цікавого фільму з захопливим сюжетом.

Саме такою є стрічка "Клуб убивств по четвергах" на стримінгові платформі Netflix. У матеріалі Кіно 24 розповідаємо більше про сюжет та чи варто дивитись фільм.

Рекомендуємо Не варто витрачати час: 3 найгірші серіали у світі, які розкритикували всі

Про що фільм "Клуб убивств по четвергах"?

Найпопулярнішим фільмом на стримінговій платформі Netflix є комедійний детектив із легким сюжетом під назвою "Клуб убивств по четвергах". Прем'єра стрічки відбулася 22 серпня 2025 року, а на сьогодні фільм очолює рейтинг найкращих стрічок на платформі Netflix.

Фільм є екранізацією однойменного роману Річарда Османа. У головних ролях – Гелен Міррен, Пірс Броснан, Бен Кінґслі та Селія Імрі.

У центрі сюжету чотири невгамовні пенсіонери, які проводять свій вільний час, розслідуючи нерозкриті вбивства. Однак таке, здавалося б, невинне заняття пенсіонерів на дозвіллі може набути абсолютно нового характеру в момент, коли їм трапляється справжня загадка – хто вбивця цього разу?

"Клуб убивств по четвергах": дивіться онлайн трейлер фільму

Які ще фільми потрапили у список найпопулярніших на Netflix?

Фільм "Клуб убивств по четвергах" очолив список найпопулярніших фільмів на стримінговій платформі Netflix, однак у цій добірці також є й інші стрічки, серед яких ви можете знайти свого фаворита. Ось які ще фільми потрапили у підбірку найпопулярніших:

"Закохайся в мене"

"Кейпоп-мисливиці на демонів"

"Планета самотніх: Грецька пригода"

"Два серця"

"Мій рік в Оксфорді"

"Щенячий патруль у кіно"

"Нарешті вдома"

"Ніч завжди настає"

"Переліт"

Ці кіноісторії вже підкорили серця мільйонів українців, тож ви точно можете знайти варіант для себе.