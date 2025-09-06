Найпопулярніший комедійний детектив на Netflix, який полюбився українським глядачам
- Фільм "Клуб убивств по четвергах", прем'єра якого відбулася 22 серпня 2025 року, є найпопулярнішим комедійним детективом на Netflix, заснованим на романі Річарда Османа.
- У фільмі знімаються Гелен Міррен, Пірс Броснан, Бен Кінґслі та Селія Імрі, а його сюжет обертається навколо чотирьох пенсіонерів, які розслідують нерозкриті вбивства.
- Інші популярні фільми на Netflix включають "Закохайся в мене", "Кейпоп-мисливиці на демонів" та "Планета самотніх: Грецька пригода".
Осіння пора, вихідні та відсутність жодних зобов'язань – що ще може бути краще? Лише перегляд цікавого фільму з захопливим сюжетом.
Саме такою є стрічка "Клуб убивств по четвергах" на стримінгові платформі Netflix. У матеріалі Кіно 24 розповідаємо більше про сюжет та чи варто дивитись фільм.
Рекомендуємо Не варто витрачати час: 3 найгірші серіали у світі, які розкритикували всі
Про що фільм "Клуб убивств по четвергах"?
Найпопулярнішим фільмом на стримінговій платформі Netflix є комедійний детектив із легким сюжетом під назвою "Клуб убивств по четвергах". Прем'єра стрічки відбулася 22 серпня 2025 року, а на сьогодні фільм очолює рейтинг найкращих стрічок на платформі Netflix.
Фільм є екранізацією однойменного роману Річарда Османа. У головних ролях – Гелен Міррен, Пірс Броснан, Бен Кінґслі та Селія Імрі.
У центрі сюжету чотири невгамовні пенсіонери, які проводять свій вільний час, розслідуючи нерозкриті вбивства. Однак таке, здавалося б, невинне заняття пенсіонерів на дозвіллі може набути абсолютно нового характеру в момент, коли їм трапляється справжня загадка – хто вбивця цього разу?
"Клуб убивств по четвергах": дивіться онлайн трейлер фільму
Які ще фільми потрапили у список найпопулярніших на Netflix?
Фільм "Клуб убивств по четвергах" очолив список найпопулярніших фільмів на стримінговій платформі Netflix, однак у цій добірці також є й інші стрічки, серед яких ви можете знайти свого фаворита. Ось які ще фільми потрапили у підбірку найпопулярніших:
- "Закохайся в мене"
- "Кейпоп-мисливиці на демонів"
- "Планета самотніх: Грецька пригода"
- "Два серця"
- "Мій рік в Оксфорді"
- "Щенячий патруль у кіно"
- "Нарешті вдома"
- "Ніч завжди настає"
- "Переліт"
Ці кіноісторії вже підкорили серця мільйонів українців, тож ви точно можете знайти варіант для себе.