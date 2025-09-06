Самый популярный комедийный детектив на Netflix, который полюбился украинским зрителям
- Фильм "Клуб убийств по четвергам", премьера которого состоялась 22 августа 2025 года, является самым популярным комедийным детективом на Netflix, основанным на романе Ричарда Османа.
- В фильме снимаются Хелен Миррен, Пирс Броснан, Бен Кингсли и Селия Имри, а его сюжет вращается вокруг четырех пенсионеров, которые расследуют нераскрытые убийства.
- Другие популярные фильмы на Netflix включают "Влюбись в меня", "Кейпоп-охотницы на демонов" и "Планета одиноких: Греческое приключение".
Осенняя пора, выходные и отсутствие никаких обязательств – что еще может быть лучше? Только просмотр интересного фильма с увлекательным сюжетом.
Именно такой является лента "Клуб убийств по четвергам" на стриминговой платформе Netflix. В материале Кино 24 рассказываем больше о сюжете и стоит ли смотреть фильм.
Рекомендуем Не стоит тратить время: 3 худших сериала в мире, которые раскритиковали все
О чем фильм "Клуб убийств по четвергам"?
Самым популярным фильмом на стриминговой платформе Netflix является комедийный детектив с легким сюжетом под названием "Клуб убийств по четвергам". Премьера ленты состоялась 22 августа 2025 года, а на сегодня фильм возглавляет рейтинг лучших лент на платформе Netflix.
Фильм является экранизацией одноименного романа Ричарда Османа. В главных ролях – Хелен Миррен, Пирс Броснан, Бен Кингсли и Селия Имри.
В центре сюжета четыре неугомонные пенсионеры, которые проводят свое свободное время, расследуя нераскрытые убийства. Однако такое, казалось бы, безобидное занятие пенсионеров на досуге может приобрести совершенно новый характер в момент, когда им случается настоящая загадка – кто убийца на этот раз?
"Клуб убийств по четвергам": смотрите онлайн трейлер фильма
Какие еще фильмы попали в список самых популярных на Netflix?
Фильм "Клуб убийств по четвергам" возглавил список самых популярных фильмов на стриминговой платформе Netflix, однако в этой подборке также есть и другие ленты, среди которых вы можете найти своего фаворита. Вот какие еще фильмы попали в подборку самых популярных:
- "Влюбись в меня"
- "Кейпоп-охотницы на демонов"
- "Планета одиноких: Греческое приключение"
- "Два сердца"
- "Мой год в Оксфорде"
- "Щенячий патруль в кино"
- "Наконец-то дома"
- "Ночь всегда наступает"
- "Перелет"
Эти киноистории уже покорили сердца миллионов украинцев, поэтому вы точно можете найти вариант для себя.