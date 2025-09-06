Осенняя пора, выходные и отсутствие никаких обязательств – что еще может быть лучше? Только просмотр интересного фильма с увлекательным сюжетом.

Именно такой является лента "Клуб убийств по четвергам" на стриминговой платформе Netflix. В материале Кино 24 рассказываем больше о сюжете и стоит ли смотреть фильм.

Рекомендуем Не стоит тратить время: 3 худших сериала в мире, которые раскритиковали все

О чем фильм "Клуб убийств по четвергам"?

Самым популярным фильмом на стриминговой платформе Netflix является комедийный детектив с легким сюжетом под названием "Клуб убийств по четвергам". Премьера ленты состоялась 22 августа 2025 года, а на сегодня фильм возглавляет рейтинг лучших лент на платформе Netflix.

Фильм является экранизацией одноименного романа Ричарда Османа. В главных ролях – Хелен Миррен, Пирс Броснан, Бен Кингсли и Селия Имри.

В центре сюжета четыре неугомонные пенсионеры, которые проводят свое свободное время, расследуя нераскрытые убийства. Однако такое, казалось бы, безобидное занятие пенсионеров на досуге может приобрести совершенно новый характер в момент, когда им случается настоящая загадка – кто убийца на этот раз?

"Клуб убийств по четвергам": смотрите онлайн трейлер фильма

Какие еще фильмы попали в список самых популярных на Netflix?

Фильм "Клуб убийств по четвергам" возглавил список самых популярных фильмов на стриминговой платформе Netflix, однако в этой подборке также есть и другие ленты, среди которых вы можете найти своего фаворита. Вот какие еще фильмы попали в подборку самых популярных:

"Влюбись в меня"

"Кейпоп-охотницы на демонов"

"Планета одиноких: Греческое приключение"

"Два сердца"

"Мой год в Оксфорде"

"Щенячий патруль в кино"

"Наконец-то дома"

"Ночь всегда наступает"

"Перелет"

Эти киноистории уже покорили сердца миллионов украинцев, поэтому вы точно можете найти вариант для себя.