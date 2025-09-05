В подборке – сериалы, которые раскритиковали все. В материале Кино 24 смотрите, что это за ленты и выбирайте только качественное кино.

Какие сериалы стали худшими в мире?

"Лаборатория Goop" с Гвинет Пэлтроу

Этот сериал имеет одни из самых низких рейтингов в мире. Документальная лента, которая рассказывает о Гвинет Пэлтроу и ее команде, которая интересуется психоделикой, энергетикой и другими сложными вопросами оздоровления, стала настоящим разочарованием в мире кино. Сериал критикуют из-за сомнительного содержания и псевдонаучных подходов, поэтому если вы думали выбрать для просмотра эту ленту, вам точно стоит поискать другие варианты.

"В долгах как в шелках"

Еще один сериал, который не заслуживает вашего просмотра, это комедийная лента "В долгах, как в шелках". Премьера состоялась 6 февраля 2020 года, и с момента выхода сериала не собрал благосклонных отзывов, зато – немало критики. В центре сюжета молодые родители Дэйв и Ребекка, которые заботятся о родителях Дэйва. Они неправильно обращались со своими финансами и теперь дети вынуждены помогать своим родителям, чтобы оплатить большой долг.

"Поместье Милф"

Сериал "Поместье Милф" также не стоит просматривать, если вы в поиске качественного сериала. Это реалити-шоу, которое попало в список худших лент по версии Metacritic. Премьера состоялась 15 января 2023 года и на сайте IMDb лента имеет всего 3,7 балла.

Главными героинями этого сериала являются 8 уверенных в себе женщин, которым более 40 лет. Они пытаются найти свою любовь на роскошной вилле в Мексике. Однако их потенциальными женихами являются молодые парни.