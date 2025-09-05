У добірці – серіали, які розкритикували всі. У матеріалі Кіно 24 дивіться, що це за стрічки та обирайте лише якісне кіно.

Які серіали стали найгіршими у світі?

"Лабораторія Goop" з Ґвінет Пелтроу

Цей серіал має одні з найнижчих рейтингів у світі. Документальна стрічка, яка розповідає про Гвінет Пелтров і її команду, яка цікавиться психоделікою, енергетикою та іншими складними питаннями оздоровлення, стала справжнім розчаруванням у світі кіно. Серіал критикують через сумнівний зміст і псевдонаукові підходи, тож якщо ви думали обрати для перегляду цю стрічку, вам точно варто пошукати інші варіанти.

"Лабораторія Goop" з Ґвінет Пелтроу": дивіться онлайн трейлер серіалу

"У боргах як у шовках"

Ще один серіал, який не заслуговує вашого перегляду, це комедійна стрічка "У боргах, як у шовках". Прем'єра відбулася 6 лютого 2020 року, і з моменту виходу серіалу не зібрав прихильних відгуків, натомість – чимало критики. У центрі сюжету молоді батьки Дейв і Ребека, які піклуються про батьків Дейва. Вони неправильно поводились зі своїми фінансами й тепер діти змушені допомагати своїм батькам, щоб сплатити великий борг.

"У боргах як у шовках": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Маєток мілф"

Серіал "Маєток Мілф" також не варто переглядати, якщо ви у пошуку якісного серіалу. Це реаліті-шоу, яке потрапило у список найгірших стрічок за версією Metacritic. Прем'єра відбулась 15 січня 2023 року і на сайті IMDb стрічка має всього 3,7 бала.

"Маєток мілф": дивіться онлайн трейлер серіалу

Головними героїнями цього серіалу є 8 впевнених у собі жінок, яким понад 40 років. Вони намагаються знайти своє кохання на розкішній віллі в Мексиці. Однак їхніми потенційними нареченими є молоді хлопці.