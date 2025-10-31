Чи буде продовження топового українського серіалу "Кохання і полум'я"

У 2025 році в Україні відбулася прем'єра серіалу "Кохання та полум'я". Це 16-серійна гостросюжетна мелодрама, яка одразу полюбилася українським глядачам.

Кінопроєкт поєднує у собі правду про героїчних рятувальників та історії про кохання. Тож багато хто сподівається на продовження. У матеріалі 24 Каналу з посиланням на СТБ "Холостяк" розповідаємо, чи буде 2 сезон.

Чи буде 2 сезон серіалу "Кохання та полум'я"?

У другому випуску шоу "Холостяк", де головним героєм є український актор Тарас Цимбалюк, стало відомо, чи буде продовження українського серіалу "Кохання та полум'я".

Це стало зрозуміло з одного з діалогів на шоу. На знайомство з Тарасом прийшла українська працівниця ДСНС, на ім'я Наталя. І, як з'ясувалося, саме в їхній частині знімався перший сезон серіалу "Кохання та полум'я".

Під час розмови Тарас Цимбалюк зізнався, що, найімовірніше, команда готується до зйомок другого сезону. Адже ця стрічка неабияк полюбилася українському глядачеві. Тож такі історії варто продовжувати на екрані.

Що відомо про серіал "Кохання і полум'я"?