Будет ли продолжение топового украинского сериала "Любовь и пламя"
- Тарас Цимбалюк во время шоу "Холостяк" намекнул, что команда готовится к съемкам второго сезона сериала "Любовь и пламя".
- Сериал "Любовь и пламя" получил большую популярность среди украинских зрителей и рассказывает о жизни и работе спасателей ГСЧС.
В 2025 году в Украине состоялась премьера сериала "Любовь и пламя". Это 16-серийная остросюжетная мелодрама, которая сразу полюбилась украинским зрителям.
Кинопроект сочетает в себе правду о героических спасателях и истории о любви. Поэтому многие надеются на продолжение. В материале 24 Канала со ссылкой на СТБ "Холостяк" рассказываем, будет ли 2 сезон.
Будет ли 2 сезон сериала "Любовь и пламя"?
Во втором выпуске шоу "Холостяк", где главным героем является украинский актер Тарас Цимбалюк, стало известно, будет ли продолжение украинского сериала "Любовь и пламя".
Это стало понятно из одного из диалогов на шоу. На знакомство с Тарасом пришла украинская работница ГСЧС, по имени Наталья. И, как выяснилось, именно в их части снимался первый сезон сериала "Любовь и пламя".
Во время разговора Тарас Цимбалюк признался, что, вероятнее всего, команда готовится к съемкам второго сезона. Ведь эта лента изрядно полюбилась украинскому зрителю. Поэтому такие истории стоит продолжать на экране.
Что известно о сериале "Любовь и пламя"?
- "Любовь и пламя" – это украинский сериал, создан при поддержке Госкино Украины в сотрудничестве с ГСЧС.
- Сериал насчитывает 16 эпизодов.
- Лента является остросюжетной мелодрамой, посвященной украинским спасателям.
- Сюжет разворачивается вокруг сотрудников ГСЧС, которые ежедневно рискуют жизнью, чтобы спасти других, но одновременно строят свою личную жизнь.
- Главные роли в сериале сыграли украинские актеры Тарас Цимбалюк, Екатерина Кузнецова, Григорий Бакланов, Ольга Атанасова и другие.
- Сериал изрядно полюбился украинским зрителям, поэтому все с нетерпением ожидают второй сезон.