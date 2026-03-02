Захопливий український кримінальний серіал, який можна подивитися на YouTube безплатно

Якщо ви хочете, щоб ваші робочі будні стали трішечки яскравішими, рекомендуємо обрати для перегляду цікавий український серіал. Особливо якщо ця стрічка не відпускатиме вас від першого до останнього епізоду.

У такому разі варто звернути увагу на серіал "Колір помсти" з топовими українськими акторами. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо більше про сюжет, акторський склад і головні переваги стрічки.

Що відомо про український серіал "Колір помсти"?

У 2020 році в Україні відбулася прем'єра мелодраматичного серіалу "Кольори пристрасті". Це захоплива кримінально-детективна історія про ревнощі, випробування, кохання та помсту. Серіал налічує два сезони. Перший має назву "Колір пристрасті", а другий – "Колір помсти".

Загалом стрічка складається з 48 епізодів. Зараз ви легко можете подивитися їх у вільному доступі на YouTube українською мовою.

У цьому серіалі ви побачите неймовірних українських акторів, серед яких, зокрема, Юрій Феліпенко, який загинув на війні у червні 2025 року. Також у стрічці знялися такі українські актори:

Анна Сердюк – Дар'я Гомонай

Дар'я Легейда – Софія Горбач, наречена Андрія

Катерина Варченко – вчителька в колонії

Поліна Калмикова – Надія Чаплига (Дар'я Гомонай після операції)

Вікторія Литвиненко – Марія Матвієнко, біологічна мати Даші

Лариса Руснак – Надія Гомонай, прийомна мати

Дар'ї Дмитро Сарансков – Євген Матвієнко / Іштван Крол, начальник митниці, чоловік Марії

Дмитро Гаврилов – Роман Магда, заступник начальника митниці, друг Євгена Матвієнка

Костянтин Данилюк – Михайло Хромаєв, сусід Даші Гомонай, чоловік Надії Чаплиги

Віталій Салій – слідчий Борисов

"Колір помсти": дивіться онлайн український серіал

Про що сюжет серіалу "Колір помсти"?

Сюжет серіалу "Колір пристрасті" розгортається навколо дівчини, на ім'я Даша. З самого дитинства на її долю випало чимало випробувань. Через трагічний збіг обставин вона опиняється в родині з нерідною матір'ю, яка страждає на алкоголізм. Дівчині доводиться поєднувати навчання в школі з роботою.

Згодом її підставляють, і через це вона потрапляє до колонії, де проводить чимало років свого життя. Її неодноразово намагаються зрадити, морально й фізично зламати. Її хочуть підставити та знищити, але вона не здається.

Можливо, рано чи пізно всі люди, які бажали їй зла, отримають по заслугах, а дівчина нарешті здобуде щасливе життя без тих трагічних сторінок, які їй довелося пережити.