Увлекательный украинский криминальный сериал, который можно посмотреть на YouTube бесплатно
- Сериал "Цвет мести" является продолжением "Цвета страсти" и состоит из 48 эпизодов, доступных на YouTube.
- Сюжет рассказывает о девушке Даше, которая переживает тяжелые испытания, в частности жизнь в колонии, но не сдается перед трудностями.
Если вы хотите, чтобы ваши рабочие будни стали немного ярче, рекомендуем выбрать для просмотра интересный украинский сериал. Особенно если эта лента не будет отпускать вас от первого до последнего эпизода.
В таком случае стоит обратить внимание на сериал "Цвет мести" с топовыми украинскими актерами. В материале 24 Канала рассказываем больше о сюжете, актерском составе и главных преимуществах ленты.
Что известно об украинском сериале "Цвет мести"?
В 2020 году в Украине состоялась премьера мелодраматического сериала "Цвета страсти". Это увлекательная криминально-детективная история о ревности, испытаниях, любви и мести. Сериал насчитывает два сезона. Первый называется "Цвет страсти", а второй – "Цвет мести".
В общем лента состоит из 48 эпизодов. Сейчас вы легко можете посмотреть их в свободном доступе на YouTube на украинском языке.
В этом сериале вы увидите невероятных украинских актеров, среди которых, в частности, Юрий Фелипенко, который погиб на войне в июне 2025 года. Также в ленте снялись такие украинские актеры:
- Анна Сердюк – Дарья Гомонай
- Дарья Легейда – София Горбач, невеста Андрея
- Екатерина Варченко – учительница в колонии
- Полина Калмыкова – Надежда Чаплыга (Дарья Гомонай после операции)
- Виктория Литвиненко – Мария Матвиенко, биологическая мать Даши
- Лариса Руснак – Надежда Гомонай, приемная мать
- Дарьи Дмитрий Сарансков – Евгений Матвиенко / Иштван Крол, начальник таможни, муж Марии
- Дмитрий Гаврилов – Роман Магда, заместитель начальника таможни, друг Евгения Матвиенко
- Константин Данилюк – Михаил Хромаев, сосед Даши Гомонай, муж Надежды Чаплыги
- Виталий Салий – следователь Борисов
"Цвет мести": смотрите онлайн украинский сериал
О чем сюжет сериала "Цвет мести"?
Сюжет сериала "Цвет страсти" разворачивается вокруг девушки, по имени Даша. С самого детства на ее долю выпало немало испытаний. Из-за трагического стечения обстоятельств она оказывается в семье с неродной матерью, которая страдает алкоголизмом. Девушке приходится совмещать учебу в школе с работой.
Впоследствии ее подставляют, и поэтому она попадает в колонию, где проводит немало лет своей жизни. Ее неоднократно пытаются предать, морально и физически сломать. Ее хотят подставить и уничтожить, но она не сдается.
Возможно, рано или поздно все люди, которые желали ей зла, получат по заслугам, а девушка наконец получит счастливую жизнь без тех трагических страниц, которые ей пришлось пережить.