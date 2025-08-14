Останнім часом у мережі не вщухає скандал, пов'язаний з українським актором Костянтином Темляком. Колишня дівчина звинуватила його у домашньому насильстві. Це сталося після прем'єри кліпу Jerry Heil і YARMAK, де знімався актор разом зі своєю дружиною.

На сьогодні ситуація з обвинуваченням Темляка викликала справжній шквал обговорень у мережі. Багато хто знав Костянтина лише як професійного актора і не очікував такої правди про його минуле. У матеріалі Кіно 24 розповідаємо, що ще відомо про біографію Темляка.

Що відомо про Костянтина Темляка?

Відомий український актор Костянтин Темляк народився 6 липня 1993 року. На сьогодні актору 32 роки та все своє життя він присвятив творчості. Актор народився в Чернігівській області, а з 2 років проживав в Криму. З усім тим, своє життя, як актор, почав будувати саме в Києві.

Навчання та кар'єра

Костянтин Темляк навчався в Київському національному університеті імені Карпенка Карого. Він закінчив його у 2016 році та пішов працювати у Театр на Подолі, де служить і сьогодні. До речі, нещодавно Театр на Подолі зробили свою заяву щодо обвинувачення Костянтина Темляка і викликали обурення серед українців.

Річ у тім, що вони тримали мовчання декілька днів, а потім зробили абсолютно неоднозначну публікацію, яка не засуджує дії Костянтина Темляка, а радше намагається його виправдати.

Українська спільнота наполягає, щоб Київський академічний драматичний театр на Подолі відкрито та однозначно засудив вчинки Костянтина Темляка, усунув його від роботи та публічно вибачився перед постраждалими й глядачами.

Нагадаємо, що жодні овації, зіркові ролі чи професійність на знімальному майданчику не можуть виправдовувати насильника.

Глядачі знають Костянтина Темляка не лише, як театрального актора, а і як зірку фільмів та серіалів. Серед стрічок, у яких він зіграв:

"БожеВільні"

"Будинок "Слово": Нескінчений роман"

"Кіборги"

"Малевич"

"Смак свободи"

"І будуть люди"

"Кріпосна"

Особисте життя

Щодо особистого життя, відомо, що у 2024 році Костянтин Темляк одружився з колегою по знімальному майданчику Анастасією Нестеренко. Їхні стосунки розпочалися під час зйомок серіалу "Кріпосна", а розписалися актори через рік після початку роману.

Вони виглядали ідеальною парою для тих, хто стежив за їхніми фото та відео в інстаграмі. Однак ситуація з обвинуваченням Костянтина Темляка зачепила і його дружину.

На тлі цих заяв на адресу актора Анастасія Нестеренко зізналася, що у їхніх стосунках ніколи не було аб'юзу, проте для неї жахливо було дізнаватися правду про людину, з якою вона планувала майбутнє. Водночас Анастасія підкреслила, що в жодному випадку не виправдовує насильство.

У мережі вже почали ширитися чутки про можливий розрив подружжя, та наразі офіційної інформації про розлучення немає.

Громадянська позиція

Костянтин Темляк приєднався до Збройних Сил України у травні 2024 року. Він служить у батальйоні ударних безпілотників "Ахіллес" 92-ї ОШБр. Відомо, що Темляк товаришував і служив разом із покійним Юрієм Феліпенком, який віддав своє життя за Україну.

Скандал через обвинувачення у насильстві

У серпні 2025 року колишня дівчина Костянтина Темляка, Анастасія Соловйова, публічно звинуватила його у домашньому насильстві – зокрема у побитті та психологічному тиску. Також з'явилася інформація про сексуальне спілкування актора з неповнолітніми та його залежність від алкоголю й наркотичних речовин.

Темляк не заперечував звинувачень і визнав, що в його житті був такий період. Він розповів, що тоді перебував у стані залежності та не контролював власну поведінку, але наголосив на готовності понести відповідальність за свої вчинки.

Історія викликала широкий суспільний резонанс: громадськість рішуче засуджує будь-які прояви насильства та вимагає справедливості.