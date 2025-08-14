Стосунки, кар'єра та служба в ЗСУ: біографія Костянтина Темляка, якого звинувачують у насильстві
- Костянтина Темляка звинуватили у домашньому насильстві, зокрема, у побитті та психологічному тиску, а також у сексуальному спілкуванні з неповнолітніми та залежності від алкоголю й наркотиків, що викликало широкий суспільний резонанс.
- Актор служить у Збройних Силах України та працює в Театрі на Подолі, який викликав обурення через неоднозначну реакцію на звинувачення; громадськість закликає театр відсторонити Темляка.
- Його дружина Анастасія Нестеренко заявила про відсутність насильства у їхніх стосунках, але висловила шок від звинувачень, що з'явилися.
Останнім часом у мережі не вщухає скандал, пов'язаний з українським актором Костянтином Темляком. Колишня дівчина звинуватила його у домашньому насильстві. Це сталося після прем'єри кліпу Jerry Heil і YARMAK, де знімався актор разом зі своєю дружиною.
На сьогодні ситуація з обвинуваченням Темляка викликала справжній шквал обговорень у мережі. Багато хто знав Костянтина лише як професійного актора і не очікував такої правди про його минуле. У матеріалі Кіно 24 розповідаємо, що ще відомо про біографію Темляка.
Що відомо про Костянтина Темляка?
Відомий український актор Костянтин Темляк народився 6 липня 1993 року. На сьогодні актору 32 роки та все своє життя він присвятив творчості. Актор народився в Чернігівській області, а з 2 років проживав в Криму. З усім тим, своє життя, як актор, почав будувати саме в Києві.
Навчання та кар'єра
Костянтин Темляк навчався в Київському національному університеті імені Карпенка Карого. Він закінчив його у 2016 році та пішов працювати у Театр на Подолі, де служить і сьогодні. До речі, нещодавно Театр на Подолі зробили свою заяву щодо обвинувачення Костянтина Темляка і викликали обурення серед українців.
Річ у тім, що вони тримали мовчання декілька днів, а потім зробили абсолютно неоднозначну публікацію, яка не засуджує дії Костянтина Темляка, а радше намагається його виправдати.
Українська спільнота наполягає, щоб Київський академічний драматичний театр на Подолі відкрито та однозначно засудив вчинки Костянтина Темляка, усунув його від роботи та публічно вибачився перед постраждалими й глядачами.
Нагадаємо, що жодні овації, зіркові ролі чи професійність на знімальному майданчику не можуть виправдовувати насильника.
Глядачі знають Костянтина Темляка не лише, як театрального актора, а і як зірку фільмів та серіалів. Серед стрічок, у яких він зіграв:
- "БожеВільні"
- "Будинок "Слово": Нескінчений роман"
- "Кіборги"
- "Малевич"
- "Смак свободи"
- "І будуть люди"
- "Кріпосна"
Особисте життя
Щодо особистого життя, відомо, що у 2024 році Костянтин Темляк одружився з колегою по знімальному майданчику Анастасією Нестеренко. Їхні стосунки розпочалися під час зйомок серіалу "Кріпосна", а розписалися актори через рік після початку роману.
Вони виглядали ідеальною парою для тих, хто стежив за їхніми фото та відео в інстаграмі. Однак ситуація з обвинуваченням Костянтина Темляка зачепила і його дружину.
На тлі цих заяв на адресу актора Анастасія Нестеренко зізналася, що у їхніх стосунках ніколи не було аб'юзу, проте для неї жахливо було дізнаватися правду про людину, з якою вона планувала майбутнє. Водночас Анастасія підкреслила, що в жодному випадку не виправдовує насильство.
У мережі вже почали ширитися чутки про можливий розрив подружжя, та наразі офіційної інформації про розлучення немає.
Громадянська позиція
Костянтин Темляк приєднався до Збройних Сил України у травні 2024 року. Він служить у батальйоні ударних безпілотників "Ахіллес" 92-ї ОШБр. Відомо, що Темляк товаришував і служив разом із покійним Юрієм Феліпенком, який віддав своє життя за Україну.
Скандал через обвинувачення у насильстві
У серпні 2025 року колишня дівчина Костянтина Темляка, Анастасія Соловйова, публічно звинуватила його у домашньому насильстві – зокрема у побитті та психологічному тиску. Також з'явилася інформація про сексуальне спілкування актора з неповнолітніми та його залежність від алкоголю й наркотичних речовин.
Темляк не заперечував звинувачень і визнав, що в його житті був такий період. Він розповів, що тоді перебував у стані залежності та не контролював власну поведінку, але наголосив на готовності понести відповідальність за свої вчинки.
Історія викликала широкий суспільний резонанс: громадськість рішуче засуджує будь-які прояви насильства та вимагає справедливості.