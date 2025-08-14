В последнее время в сети не утихает скандал, связанный с украинским актером Константином Темляком. Бывшая девушка обвинила его в домашнем насилии. Это произошло после премьеры клипа Jerry Heil и YARMAK, где снимался актер вместе со своей женой.

На сегодня ситуация с обвинением Темляка вызвала настоящий шквал обсуждений в сети. Многие знали Константина только как профессионального актера и не ожидали такой правды о его прошлом. В материале Кино 24 рассказываем, что еще известно о биографии Темляка.

Что известно о Константине Темляке?

Известный украинский актер Константин Темляк родился 6 июля 1993 года. На сегодня актеру 32 года и всю свою жизнь он посвятил творчеству. Актер родился в Черниговской области, а с 2 лет проживал в Крыму. Со всем тем, свою жизнь, как актер, начал строить именно в Киеве.

Обучение и карьера

Константин Темляк учился в Киевском национальном университете имени Карпенко Карого. Он закончил его в 2016 году и пошел работать в Театр на Подоле, где служит и сегодня. Кстати, недавно Театр на Подоле сделали свое заявление по обвинению Константина Темляка и вызвали возмущение среди украинцев.

Дело в том, что они молчали несколько дней, а потом сделали абсолютно неоднозначную публикацию, которая не осуждает действия Константина Темляка, а скорее пытается его оправдать.

Украинское сообщество настаивает, чтобы Киевский академический драматический театр на Подоле открыто и однозначно осудил поступки Константина Темляка, отстранил его от работы и публично извинился перед пострадавшими и зрителями.

Напомним, что никакие овации, звездные роли или профессионализм на съемочной площадке не могут оправдывать насильника.

Зрители знают Константина Темляка не только, как театрального актера, а и как звезду фильмов и сериалов. Среди лент, в которых он сыграл:

"БожеВильны"

"Дом "Слово": Бесконечный роман"

"Киборги"

"Малевич"

"Вкус свободы"

"И будут люди"

"Крепостная"

Личная жизнь

Относительно личной жизни, известно, что в 2024 году Константин Темляк женился на коллеге по съемочной площадке Анастасии Нестеренко. Их отношения начались во время съемок сериала "Крепостная", а расписались актеры через год после начала романа.

Они выглядели идеальной парой для тех, кто следил за их фото и видео в инстаграме. Однако ситуация с обвинением Константина Темляка задела и его жену.

На фоне этих заявлений в адрес актера Анастасия Нестеренко призналась, что в их отношениях никогда не было абьюза, однако для нее ужасно было узнавать правду о человеке, с которым она планировала будущее. В то же время Анастасия подчеркнула, что ни в коем случае не оправдывает насилие.

В сети уже начали распространяться слухи о возможном разрыве супругов, и пока официальной информации о разводе нет.

Гражданская позиция

Константин Темляк присоединился к Вооруженным Силам Украины в мае 2024 года. Он служит в батальоне ударных беспилотников "Ахиллес" 92-й ОШБр. Известно, что Темляк дружил и служил вместе с покойным Юрием Фелипенко, который отдал свою жизнь за Украину.

Скандал из-за обвинений в насилии

В августе 2025 года бывшая девушка Константина Темляка, Анастасия Соловьева, публично обвинила его в домашнем насилии – в частности в избиении и психологическом давлении. Также появилась информация о сексуальном общении актера с несовершеннолетними и его зависимости от алкоголя и наркотических веществ.

Темляк не отрицал обвинений и признал, что в его жизни был такой период. Он рассказал, что тогда находился в состоянии зависимости и не контролировал собственное поведение, но отметил готовность понести ответственность за свои поступки.

История вызвала широкий общественный резонанс: общественность решительно осуждает любые проявления насилия и требует справедливости.