Кстати, на днях украинская киноакадемия инициировала публичные обсуждения дальнейшей судьбы этой ленты. В материале Кино 24 мы собрали фильмы и сериалы, в которых вы также могли видеть Константина Темляка.
Советуем "Чужой: Земля" – новый научно-фантастический сериал ужасов, который ждали все: что стоит знать
В каких фильмах и сериалах сыграл Константин Темляк?
Для поклонников украинского актера Константина Темляка его прошлое стало настоящим шоком. Напомним, что Темляка обвиняют в насилии.
Я не могла рассказать свою историю четыре года. Молчала из-за стыда, из-за того, что он медийный человек с авторитетом, а у меня одна тысяча подписчиков и недостаточное количество доказательств насилия (потому что таскал в основном он меня за волосы, или мог толкнуть и я падала и синяков не оставалось), и из-за постоянной борьбы со своей тревогой, которая почти довела меня до суицида,
– делилась бывшая девушка Константина.
Все знают его как актера, который обычно играл роли положительных персонажей. В основном зрители помнят Константина как главного актера фильма "БожеВильные", который претендует на победу в 11 ключевых номинаций на "Золотой волчок".
"БожеВильные": смотрите онлайн трейлер фильма
Однако это не единственная лента, в которой сыграл артист. Вот в каких известных украинских фильмах и сериалах можно его увидеть:
- "Дом "Слово": Бесконечный роман"
- "Киборги"
- "Малевич"
- "Вкус свободы"
- "И будут люди"
- "Крепостная"
Однако стоит отметить, что никакие овации, награды или звездные роли не способны смыть с Константина Темляка тень ответственности за насилие и агрессию.