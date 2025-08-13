Кстати, на днях украинская киноакадемия инициировала публичные обсуждения дальнейшей судьбы этой ленты. В материале Кино 24 мы собрали фильмы и сериалы, в которых вы также могли видеть Константина Темляка.

В каких фильмах и сериалах сыграл Константин Темляк?

Для поклонников украинского актера Константина Темляка его прошлое стало настоящим шоком. Напомним, что Темляка обвиняют в насилии.

Я не могла рассказать свою историю четыре года. Молчала из-за стыда, из-за того, что он медийный человек с авторитетом, а у меня одна тысяча подписчиков и недостаточное количество доказательств насилия (потому что таскал в основном он меня за волосы, или мог толкнуть и я падала и синяков не оставалось), и из-за постоянной борьбы со своей тревогой, которая почти довела меня до суицида,

– делилась бывшая девушка Константина.

Все знают его как актера, который обычно играл роли положительных персонажей. В основном зрители помнят Константина как главного актера фильма "БожеВильные", который претендует на победу в 11 ключевых номинаций на "Золотой волчок".

Однако это не единственная лента, в которой сыграл артист. Вот в каких известных украинских фильмах и сериалах можно его увидеть:

"Дом "Слово": Бесконечный роман"

"Киборги"

"Малевич"

"Вкус свободы"

"И будут люди"

"Крепостная"

Однако стоит отметить, что никакие овации, награды или звездные роли не способны смыть с Константина Темляка тень ответственности за насилие и агрессию.