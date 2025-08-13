До речі, днями українська кіноакадемія ініціювала публічні обговорення подальшої долі цієї стрічки. У матеріалі Кіно 24 ми зібрали фільми та серіали, у яких ви також могли бачити Костянтина Темляка.

У яких фільмах та серіалах зіграв Костянтин Темляк?

Для прихильників українського актора Костянтина Темляка його минуле стало справжнім шоком. Нагадаємо, що Темляка звинувачують у насильстві.

Я не могла розповісти свою історію чотири роки. Мовчала через сором, через те, що він медійна людина з авторитетом, а в мене одна тисяча підписників та недостатня кількість доказів насилля (бо тягав в основному він мене за волосся, чи міг штовхнути і я падала і синців не залишалось), та через постійну боротьбу зі своєю тривогою, яка майже довела мене до суїциду,

– ділилась колишня дівчина Костянтина.

Усі знають його як актора, який зазвичай грав ролі позитивних персонажів. Здебільшого глядачі пам'ятають Костянтина як головного актора фільму "БожеВільні", який претендує на перемогу в 11 ключових номінацій на "Золоту дзиґу".

"БожеВільні": дивіться онлайн трейлер фільму

Однак це не єдина стрічка, у якій зіграв артист. Ось у яких відомих українських фільмах та серіалах можна його побачити:

"Будинок "Слово": Нескінчений роман"

"Кіборги"

"Малевич"

"Смак свободи"

"І будуть люди"

"Кріпосна"

Однак варто наголосити, що жодні овації, нагороди чи зіркові ролі не здатні змити з Костянтина Темляка тінь відповідальності за насильство та агресію.