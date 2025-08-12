Зауважимо, що після скандалу музиканти вирішили видалити кліп. Відомо, що Темляк також є головним героєм українського фільму "БожеВільні", який зібрав низку престижних нагород. Тому вже сьогодні Українська Кіноакадемія у роздумах, що робити зі стрічкою. Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на інстаграм "Золотої дзиґи".

Офіційна заява Української Кіноакадемії про скандал з Темляком: що вони сказали?

Українська Кіноакадемія заявила, що будь-які прояви поведінки, які принижують гідність людини та порушують взаємоповагу, є абсолютно неприпустимими. Насильницькі дії актора Костянтина Темляка, які набули широкого суспільного резонансу останніми днями, стали ще одним нагадуванням про важливість відповідальності кожного, і Кіноакадемія однозначно засуджує такі вчинки.

Ми закликаємо всіх учасників кіноіндустрії дотримуватися професійної етики та гуманістичних цінностей, створювати безпечне й інклюзивне середовище для творчості та спілкування, а також підтримувати одне одного у прагненні зберігати честь і гідність українського кіно,

– йдеться у дописі.

Окрім того, Академія ініціювала публічні обговорення щодо фільму "БожеВільні", у якому Костянтин Темляк зіграв головну роль. Відомо, що стрічка отримала 11 ключових номінацій на "Золоту дзиґу". Тому вважають за необхідне сформувати спільне бачення щодо подальшої долі фільму.

Відомо, що "БожеВільні" – це українська повнометражна стрічка, прем'єра якої відбулася у 2024 році. Історична драма розповідає про 70-ті роки XX століття, зокрема "каральну психіатрію".

Нагадаємо, що після звинувачень у насильстві Jerry Heil і YARMAK видалили кліп, у якому знявся Костянтин Темляк. Музиканти планують створити новий кліп, у якому українці зможуть взяти участь, публікуючи свої відео.