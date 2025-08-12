Заметим, что после скандала музыканты решили удалить клип. Известно, что Темляк также является главным героем украинского фильма "БожеВильны", который собрал ряд престижных наград. Поэтому уже сегодня Украинская Киноакадемия в раздумьях, что делать с лентой. Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на инстаграм "Золотой юлыги".

Рекомендуем Ее не узнать: где сейчас актриса, сыгравшая Кираз в турецком сериале "Постучи в мою дверь"

Официальное заявление Украинской Киноакадемии о скандале с Темляком: что они сказали?

Украинская Киноакадемия заявила, что любые проявления поведения, которые унижают достоинство человека и нарушают взаимоуважение, являются абсолютно недопустимыми. Насильственные действия актера Константина Темляка, которые приобрели широкий общественный резонанс в последние дни, стали еще одним напоминанием о важности ответственности каждого, и Киноакадемия однозначно осуждает такие поступки.

Мы призываем всех участников киноиндустрии придерживаться профессиональной этики и гуманистических ценностей, создавать безопасную и инклюзивную среду для творчества и общения, а также поддерживать друг друга в стремлении сохранять честь и достоинство украинского кино,

– говорится в заметке.

Кроме того, Академия инициировала публичные обсуждения по фильму "БожеВильны", в котором Константин Темляк сыграл главную роль. Известно, что лента получила 11 ключевых номинаций на "Золотой волчок". Поэтому считают необходимым сформировать общее видение дальнейшей судьбы фильма.

Известно, что "БожеВильни" – это украинская полнометражная лента, премьера которой состоялась в 2024 году. Историческая драма рассказывает о 70-х годах XX века, в частности "карательной психиатрии".

"БожеВильные": смотрите онлайн трейлер фильма

Напомним, что после обвинений в насилии Jerry Heil и YARMAK удалили клип, в котором снялся Константин Темляк. Музыканты планируют создать новый клип, в котором украинцы смогут принять участие, публикуя свои видео.