Напомним, что актер добровольно отказался от нее. В материале Кино 24 со ссылкой на издание OBOZ.UA рассказываем, что сказал Томенко о поведении Темляка на съемочной площадке.

Что сказал Тарас Томенко о Константине Темляке?

Тарас Томенко признался, что был очень удивлен скандальными новостями о Константине Темляке, поскольку, по его словам, во время работы он был "очень интеллигентным человеком". Режиссер поделился, что Темляк сыграл роль Павла Тычины в фильме "Дом "Слово". Бесконечный роман".

Говорит, что с Константином было очень интересно работать, поэтому очень сложно поверить в то, что недавно появилось в сети. Вместе с тем, Тарас Томенко отметил, что насилие недопустимо в любом случае.

Я даже не мог подумать, что такое может произойти, потому что на съемочной площадке это был очень интеллигентный человек. И все то как-то параллельно происходило с нашими съемками... Сложно поверить в то, что услышал впоследствии. Впрочем, в любовных делах обычно непросто разобраться. Но подчеркну: насилие недопустимо ни в коем случае,

– подчеркнул режиссер.

Тарас Томенко считает, что организаторам "Золотой юлыги" следовало бы отложить эту номинацию, в которой был заявлен Константин Темляк. Команде премии нужно было принять какие-то взвешенные решения и принять во внимание последние события, которые происходят в медийном поле. Режиссер говорит, что следствие продолжается и оно точно будет прозрачным, ведь к этой истории приковано очень большое внимание.

Что известно о скандале с Константином Темляком?