Тема насильства знову гучно обговорюється в мережі на тлі скандалу з Костянтином Темляком. Публічні дискусії відбуваються не тільки щодо важливості висвітлення аб'юзу, але й культури скасування.

Гучних випадків щодо звинувачень зірок у насильстві в українському шоубізнесі було не так багато, пише Кіно 24. Однак є низка акторів, які потрапили у скандал. Важливо додати, що насильство може бути не лише домашнім, але й сексуальним, психологічним, фінансовим.

До теми Ганебний вчинок: Кіноакадемія висловилася про Темляка, якого звинувачують у насильстві

Костянтин Темляк

Актор театру на Подолі, військовослужбовець Костянтин Темляк опинився у центрі скандалу нещодавно. Фотографка Анастасія Соловйова назвала його "тираном, аб'юзером, маніпулятором і нарцисом". За її словами, також в актора була алкогольна й наркотична залежність. Він підіймав на дівчину руку, руйнував її психіку, звинувачував у зрадах.

Одного разу (вже не в стосунках), бувши в неадекватному стані, повалив мене у квартирі на підлогу і вдарив ногами по голові – вранці вдало про це забув,

– пригадала Соловйова.

Ще одна колишня дівчина Костянтина Темляка підтвердила слова Анастасії й розповіла, що також зазнала аб'юзу в стосунках з актором. Окрім того, 17-річна дівчина, яка раніше була прихильницею Темляка, розповіла, що актор надсилав їй оголені фото та писав про свої сексуальні фантазії. На той час їй було лише 15.

Костянтин Темляк заявив, що його дівчина розповіла правду. Він сказав, що готовий понести відповідальність за свої дії.

Костянтин Войтенко

У 2022 році Костянтин Войтенко розлучився з танцівницею Валентиною Марініною. Через рік вона заявила, що актор підіймав на неї руку та застосовував усі види насильства.

Мій колишній чоловік – перверзний нарцис і насильник... Він обирав і обирає зі мною насильницькі форми спілкування: газлайтинг, погрози, фінансове, психологічне та фізичне насильство,

– заявляла танцівниця.

Валентина зізнавалась, що синці загоїлись швидко, а от психологічне насильство доводилося лікувати понад 5 років.

Костянтин Войтенко у відповідь заявив, що засуджує будь-які прояви насильства і не вчиняв так стосовно будь-кого. Він назвав звинувачення брехнею й додав, що це має вирішуватися лише в правовому колі. Влітку 2024 року актор вдруге одружився.

Андрій Білоус

Актора, викладача та режисера Андрія Білоуса на початку 2025 року звинуватили у домаганнях, що також є видом сексуального насилля. Колишня студентка КНУТКіТ Карпенка-Карого заявила, що Білоус вимагав від неї інтимні фото, пропонував обговорювати сексуальні фантазії, ділився фото інших студенток.

Андрій Білоус відкинув звинувачення. На його думку, це "організована кампанія" з метою усунути з посади в театрі. Режисера відсторонили від роботи на 30 днів, хоч потім він повернувся до роботи. Після протестів та численних публікацій він добровільно подав заяву про звільнення, хоч додав, що не визнає за собою жодних правопорушень.

Лев Сомов

На тлі скандалу з Андрієм Білоусом та іншими викладачами, колишні студентки актора Лева Сомова розповіли про свій досвід навчання в його майстерні. За словами дівчат, Лев Михайлович застосовував до них психологічне насильство: емоційне приниження, булінг, заборона на стосунки, моральний тиск. Одна зі студенток розповіла, що він міг кидатися пляшками з водою.

Лев Сомов відкинув звинувачення. Після виходу скандального відео про нього він пригрозив авторці, Аліні Доротюк, судом. За його словами, він не виходить за межі навчальної програми у процесі викладання.