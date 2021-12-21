Кріс Нот втратив роль у серіалі "Праведниця" після звинувачень жінок у зґвалтуваннях

Голлівудського актора Кріса Нота, якого знають за роллю Містера Біга у серіалі "Секс і місто", звільнили з проєкту "Праведниця" (The Equalizer). Це пов’язано зі звинуваченнями у сексуальному насильстві та домаганнях.

Серіал "Праведниця" має два сезони й 19 епізодів; вийшов у 2021 році і є продовженням франшизи 2018 року. Кріса Нота можна буде побачити лише в одному з майбутніх епізодів, а також у тих серіях, що вже вийшли на екрани.

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У центрі подій шоу – мати-одиначка й колишня співробітниця ЦРУ Робін МакКолл. За сюжетом, таємнича Робін допомагає у біді тим, кого не змогла захистити система. Кріс Нот у серіалі зіграв роль Вільяма Бішопа, друга головної героїні та екстравагантного агента ЦРУ.

Кріс Нот більше не зніматиметься в додаткових епізодах, це набуває чинності негайно,

– йдеться у заяві Universal Television та CBS.

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