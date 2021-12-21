Кріс Нот втратив роль у серіалі "Праведниця" після звинувачень жінок у зґвалтуваннях
Джерело:Deadline
Голлівудського актора Кріса Нота, якого знають за роллю Містера Біга у серіалі "Секс і місто", звільнили з проєкту "Праведниця" (The Equalizer). Це пов’язано зі звинуваченнями у сексуальному насильстві та домаганнях.
Серіал "Праведниця" має два сезони й 19 епізодів; вийшов у 2021 році і є продовженням франшизи 2018 року. Кріса Нота можна буде побачити лише в одному з майбутніх епізодів, а також у тих серіях, що вже вийшли на екрани.
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У центрі подій шоу – мати-одиначка й колишня співробітниця ЦРУ Робін МакКолл. За сюжетом, таємнича Робін допомагає у біді тим, кого не змогла захистити система. Кріс Нот у серіалі зіграв роль Вільяма Бішопа, друга головної героїні та екстравагантного агента ЦРУ.
Кріс Нот більше не зніматиметься в додаткових епізодах, це набуває чинності негайно,
– йдеться у заяві Universal Television та CBS.
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Що відомо про секс-скандал з Крісом Нотом
- Спершу звинувачення висунули дві жінки, не знайомі між собою. За їхніми словами, злодіяння чоловіка нібито стались у 2004 році в Лос-Анджелесі та в 2015 році у Нью-Йорку;
- Майже одразу після публікації статті зірка серіалу "Секс і місто" та нещодавнього продовження "І просто так" він оприлюднив заяву. Кіноактор усе заперечував. За його словами, секс відбувався за взаємною згодою;
- Пізніше стало відомо про ще двох жінок, які звинуватили актора у сексуальному насильстві: від акторки Зої Лістер-Джонс та моделлі Беверлі Джонсон;
- Що цікаво, на момент випадку Кріс Нот був одружений на Тарі Вілсон (одружився з нею у 2012 році);
- Через гучний скандал від Кріса Нота почали компанії та бренди відмовляються від співпраць з актором;
- Сара Джессіка Паркер, Крістін Девіс і Сінтія Ніксон зробили спільну заяву. Вони підтримали не колегу, а жінок, які виступили проти нього.