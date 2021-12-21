Крис Нот потерял роль в сериале "Уравнитель" после обвинений женщин в изнасилованиях

Голливудского актера Криса Нота, которого знают по роли Мистера Бига в сериале "Секс в большом городе", уволили из проекта "Уравнитель" (The Equalizer). Это связано с обвинениями в сексуальном насилии и домогательствах.

Сериал "Уравнитель" имеет два сезона и 19 эпизодов, вышел в 2021 году и является продолжением франшизы 2018 года. Криса Нота можно будет увидеть лишь в одном из будущих эпизодов, а также в тех сериях, что уже вышли на экраны.

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В центре событий шоу – мать-одиночка и бывшая сотрудница ЦРУ Робин МакКолл. По сюжету, таинственная Робин помогает в беде тем, кого не смогла защитить система. Крис Нот в сериале сыграл роль Уильяма Бишопа, друга главной героини и экстравагантного агента ЦРУ.

Крис Нот больше не будет сниматься в дополнительных эпизодах, это вступает в силу немедленно,

– говорится в заявлении Universal Television и CBS.

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