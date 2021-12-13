Весь мир с нетерпением ждал продолжения культового сериала, который стал энциклопедией взрослой жизни не одного поколения. В "И просто так" поклонники мечтали окунуться с головой, чтобы получить максимально приятные впечатления, однако этого не произошло. Сегодня они называют его скучным, ведь ожидали больше драйва и шутливых разговоров. Более того, есть и такие зрители, которые совершенно не в восторге от сюжета и теперь думают, стоило ли вообще возвращать сериал.

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Новая глава всеми любимого сериала показывает 50-летних ярких и харизматичных Кэрри, Шарлотту и Миранду, которые, несмотря на множество проблем, так же покоряют Нью-Йорк.

Внимание! Дорогие зрители, если вы еще не видели первых двух серий "И просто так", предупреждаем – дальше спойлеры. Если вы не боитесь их – охотно читайте дальше. Но прежде рекомендуем посмотреть сериал.

В первой серии стало понятно, что разговоры будут теперь другими: Миранду беспокоит вопрос: "Что делать с использованными презервативами, которые разбросаны по всей комнате ее сына?", Шарлотта не может найти общий язык со своей дочерью, которая, очевидно, переживает подростковый возраст. Кэрри стала инфлюенсером: участвует в подкастах, пытаясь "открыться" в теме мастурбации и гендерных стереотипов, и ведет свой блог в инстаграме. То есть теперь подружки обсуждают возраст, детей, седину и права женщин.

Насчет Саманты: интригу не держали. В начале первой серии рассказали о том, что она уехала в Лондон. Однако на этом ее история не заканчивается. Кэрри с Мирандой еще много раз будут вспоминать о бывшей подружке. Впоследствии Саманта поможет старой подруге в самый трудный период ее жизни, пришлет цветы и открытку "С любовью, Саманта", а Кэрри ей отпишет в мессенджере: "Спасибо тебе".

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Конец первой серии просто шокировал зрителей. Кэрри пошла на концерт дочери Шарлотты, а Мистеру Бигу стало плохо после занятий спортом – инфаркт. Эти минуты навсегда меняют жизнь Кэрри. Авторы сериала лишили Кэрри, по их мнению, токсичных отношений с Мистером Бигом. Интересно, что же будет дальше – появится ли у нее новый мужчина?

Только я помню, как паршиво он к ней относился?

– говорит одна из героинь в зале во время похорон.

Смотрите видео, как Кэрри впервые знакомится с Мистером Бигом.

Во второй серии очень хорошо показали, как крепка дружба героинь. Миранда и Шарлотта остаются ночевать с подругой, поддерживают ее разговорами и объятиями.

Миранда и Кэрри в сериале "И просто так" / Getty images

По словам директора Школы барышень Татьяны Мокриди, "И просто так" показывает, что:

"Этот фильм – попытка посмотреть на жизнь через 20 лет, через поколение. К этому не все готовы. Это тяжело...";

"Женщина 50+ – это депрессии, эмоции, недоразумения со взрослыми детьми, большая проблема трудоустройства, умение воспринимать свой возраст. Это не просто. Какие бы потрясающие фотосессии мы не делали". Однако, после 50 жизнь не заканчивается. Кэрри может заниматься блогингом, Миранда – иметь седые волосы и удивлять всех, Шарлотта, несмотря на чрезмерную эмоциональность, – учиться быть взвешенной;

Я знаю, как я выгляжу. У меня нет выбора. Что мне делать с этим? Остановить старение? Исчезнуть?,

– сказала Кэрри Брэдшоу.

Друзья могут эмигрировать. Следует воспринимать это как обычное явление. Но они все равно будут рядом, мыслями с вами. Как и Саманта, она есть и поддерживает подруг, только в другой стране;

Женщины 50+ также могут говорить о сексе. Стареть – это красиво и гламурно. Морщин с каждым годом будет больше… но свой образ можно дополнить модными очками.

Посмотрите в зеркало. Видите морщинки? Их с каждым годом будет больше. Это нормально. И их прекрасно прикрывают модные очки. Доказано Кэрри Брэдшоу в "И просто так",

– делится Татьяна.

Любопытно. В сериале отчетливо освещают проблемы эйджизма, расизма, политкорректно вспомнят все сексуальные предпочтения.

Реакция других зрителей

"Посмотрела на выходных, точно не плоский сериал сделали, многие новые явления общества затронули. Подчеркнули очень точно";

"Посмотрела две серии, была разочарована – зачем вообще было снимать продолжение?";

"Не понятно, почему похоронили Мистера Бига в начале сезона? Нет желания смотреть дальше";

"Посмотрела, немного в шоке, но буду смотреть дальше";

"И просто так" – это болезненное продолжение "Секса в большом городе". И вовсе не из-за старения главных героев, а из-за своего старения. Ибо каждый из нас, тех, кто рос на этом сериале, уже сам приближается к тому возрасту, которого принято стыдиться";

"Я одна из тех, кому трудно смириться со старением и очень страшно. А по поводу первых двух серий – мне очень жаль Бига";

"Я еще не смотрела этот фильм, запишу его в свое to watch письмо".

Украинцы могут смотреть продолжение "Секса в большом городе" в Амедиатеке на OLL.TV.

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