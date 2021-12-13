Увесь світ з нетерпінням чекав на продовження культового серіалу, який став енциклопедією дорослого життя не одного покоління. У "І просто так" шанувальники мріяли поринути з головою, щоб отримати максимально приємні враження, однак, цього не сталося. Сьогодні вони називають його нудним, адже очікували більше драйву та жартівливих розмов. Ба більше, є й такі глядачі, котрі абсолютно не в захваті від сюжету і тепер думають, чи варто було взагалі повертати серіал.

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Нова глава всіма улюбленого серіалу показує 50-х яскравих та харизматичних Керрі, Шарлотту та Міранду, які, попри безліч проблем, так само підкорюють Нью-Йорк.

Увага! Любі глядачі, якщо ви ще не бачили перших двох серій "І просто так", попереджаємо – далі спойлери. Якщо ви не боїтеся їх – читайте залюбки далі. Але найперше рекомендуємо переглянути серіал.

У першій серії стало зрозуміло, що розмови будуть тепер іншими: Міранду турбує питання: "Що робити з використаними презервативами, розкиданими по всій кімнаті її сина?", Шарлотта не може порозумітися зі своєю дочкою, яка, очевидно, переживає підлітковий вік. Керрі стала інфлюенсером: бере участь у подкастах, намагаючись "відкритися" у темі мастурбації та гендерних стереотипів, і веде свій блог в інстаграмі. Тобто тепер подружки обговорюють вік, дітей, сивину і права жінок.

Щодо Саманти: інтригу не тримали. На початку першої серії розповіли про те, що вона поїхала в Лондон. Однак, на цьому її історія не закінчується. Керрі з Мірандою ще багато разів згадуватимуть про минулу подружку. Згодом Саманта допоможе старій подрузі у найважчий період її життя, надішле квіти й листівку "З любов'ю, Саманта", а Керрі їй відпише у месенджері: "Дякую тобі".

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Кінець першої серії просто шокував глядачів. Керрі пішла на концерт дочки Шарлотти, а Містеру Бігу стало погано після занять спортом – інфаркт. Ці хвилини назавжди змінюють життя Керрі. Автори серіалу позбавили Керрі, на їхню думку, токсичних відносин з Містером Бігом. Цікаво, що ж буде далі – чи з’явиться у неї новий чоловік?

Тільки я пам’ятаю, як паршиво він до неї ставився?,

– говорить одна з героїнь в залі під час похорону.

Дивіться у відео, як Керрі вперше знайомиться з Містером Бігом.

У другій серії дуже добре показали, якою міцною є дружба героїнь. Міранда і Шарлотта залишаються ночувати з подругою, підтримують її розмовами та обіймами.



Міранда та Керрі у серіалі "І просто так" / Getty images

За словами директорки Школи панянок Тетяни Мокріді, "І просто так" показує, що:

"Цей фільм – спроба подивитися на життя через 20 років, через покоління. До цього не всі готові. Це важко...";

"Жінка 50+ – це депресії, емоції, непорозуміння з дорослими дітьми, велика проблема працевлаштування, вміння сприймати свій вік. Це не просто. Які б потрясні фотосесії ми не робили б". Однак, Після 50 життя не закінчується. Керрі може займатися блогінгом, Міранда – мати сиве волосся і дивувати усіх, Шарлотта попри надмірну емоційність, – вчитися бути виваженішою;

Я знаю, як я виглядаю. У мене немає вибору. Що я маю з цим робити? Зупинити старіння? Зникнути?,

– сказала Керрі Бредшоу.

Друзі можуть емігрувати. Варто сприймати це як звичайне явище. Але вони однаково будуть поряд, думками з вами. Як і Саманта, вона є і підтримує подруг, тільки в іншій країні;

Жінки 50+ також можуть говорити про секс. Старіти – це красиво і гламурно. Зморшок з кожним роком буде більше.., але свій образ можна доповнити модними окулярами.

Подивіться в дзеркало. Бачите зморшки? Їх з кожним роком буде більше. Це нормально. І їх прекрасно прикривають модні окуляри. Доведено Керрі Бредшоу в "І просто так",

– ділиться Тетяна.

Цікаво. У серіалі чітко висвітлюють проблеми ейджизму, расизму, політкоректно згадають усі сексуальні вподобання.

Реакція інших глядачів

"Подивилася на вихідних, точно не плаский серіал зробили, багато нових явищ суспільства заторкнули. Підкреслили дуже точно";

"Подивилася дві серії, була розчарована – навіщо взагалі було знімати продовження?";

"Не зрозуміло, чому похоронили Містера Біга на початку сезону? Немає бажання дивитися далі";

"Подивилася, трішки в шоку, але буду дивитися далі";

"І просто так" – це болісне продовження "Секс і місто". І зовсім не через старіння головних героїв, а через своє старіння. Бо кожен з нас, тих, хто ріс на цьому серіалі, уже сам наближається до того віку, якого заведено соромитись";

"Я одна з тих, кому важко змиритись зі старінням і дуже страшно. А щодо перших двох серій – мені дуже шкода Біга";

"Я ще не дивилася цей фільм, запишу його у свій to watch лист".

Українці можуть дивитися продовження "Сексу і міста" в Амедіатеці на OLL.TV.

"І просто так..." 2021: дивіться онлайн трейлер продовження серіалу "Секс і місто"