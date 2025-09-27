Щороку з'являється чимало серіалів, які здобувають популярність серед глядачів і отримують визнання. Однак деякі історії вже встигли стати культовими – їх обожнюють мільйони людей, а дехто навіть періодично передивляється.

Редакція Кіно 24 розповість про найкращі серіали всіх часів. Упевнені, що у добірці ви знайдете ті, які бачили або про які чули, а може й свої улюблені.

Не пропустіть Не тільки "Бункер мільярдерів": які серіали зараз найпопулярніші на Netflix

"Друзі"

Кількість сезонів : 10

: 10 Кількість серій: 236

Це один із найпопулярніших ситкомів, в якому розповідається про життя шести друзів у Нью-Йорку: Рейчел Грін (Дженніфер Еністон), Моніки Геллер (Кортні Кокс), Чендлера Бінга (Меттю Перрі), Джої Тріббіані (Метт Леблан), Роса Геллера (Девід Швіммер), Фібі Буффе (Ліза Кудров).

"Друзі" / Кадр із серіалу

"Гра престолів"

Кількість сезонів : 8

: 8 Кількість серій: 73

Культовий фентезі-серіал, знятий на основі серії романів американського письменника Джорджа Реймонда Річарда Мартіна "Пісня льоду й полум'я". Події відбуваються у вигаданому світі, де знатні родини борються за владу.

Дейнеріс Таргарієн (Емілія Кларк) / Кадр із серіалу

"Секс і місто"

Кількість сезонів : 6

: 6 Кількість серій: 94

"Секс і місто" – улюблений серіал мільйонів. Глядачі знайомляться з чотирма подругами, які живуть у Нью-Йорку: Керрі Бредшоу (Сара Джессіка Паркер), Самантою Джонс (Кім Кетролл), Шарлоттою Йорк (Крістін Девіс) і Мірандою Гоббс (Синтія Ніксон). Цікаво, що у 2021 році відбулася прем'єра сиквелу, який називається "І просто так..".

"Секс і місто" / Кадр із серіалу

"Твін Пікс"

Кількість сезонів : 3

: 3 Кількість серій: 48

Режисер – легендарний Девід Лінч, а сценарій написав Марк Фрост. У серіалі показане вигадане місто Твін Пікс (штат Вашингтон), куди прибуває спеціальний агент ФБР Дейл Купер, щоб розслідувати вбивство Лори Палмер.

Лора Палмер (Шеріл Лі) / Кадр із серіалу

"Офіс"

Кількість сезонів : 9

: 9 Кількість серій: 204

Це розповідь про життя працівників офісу паперової компанії Dunder Mifflin. Керівник відділу – Майкл Скотт, роль якого зіграв Стів Карелл. Однак актор покинув проєкт наприкінці сьомого сезону.

Майкл Скотт (Стів Карелл) / Кадр із серіалу

"Теорія великого вибуху"

Кількість сезонів : 12

: 12 Кількість серій: 279

Головні герої – молоді й талановиті фізики Шелдон і Леонард, які не вміють спілкуватися з жінками. У них також є друзі: інженер Говард Воловітц і астрофізик Раджеш Кутраппалі. Життя чоловіків змінюється, коли з'являється симпатична сусідка Пенні. Леонарду сподобалась дівчина, а от Шелдон їхнього спільного майбутнього не бачить.

"Теорія великого вибуху" / Кадр із серіалу

"Доктор Хаус"

Кількість сезонів : 8

: 8 Кількість серій: 177

У серіалі розповідається про лікаря-діагноста Грегорі Хауса, якого не екрані втілив Г'ю Лорі. Він геніальний спеціаліст, проте має складний характер: замкнений, різкий, цинічний, не приховує своїх думок.

Грегорі Хаус (Г'ю Лорі) / Кадр із серіалу

"Шерлок"

Кількість сезонів : 4

: 4 Кількість серій: 13

Культова історія про Шерлока Холмса і доктора Ватсона. Головні ролі зіграли Бенедикт Камбербетч і Мартін Фріман.

Шерлок Холмс і доктор Ватсон / Кадр із серіалу

"Клан Сопрано"

Кількість сезонів : 6

: 6 Кількість серій: 86

У серіалі розповідається про мафіозний клан з Нью-Джерсі. Керує злочинною організацією Тоні Сопрано, який намагається знайти баланс між кримінальними справами та родиною.

Тоні Сопрано (Джеймс Гандольфіні) / Кадр із серіалу

"Надприродне"

Кількість сезонів : 15

: 15 Кількість серій: 327

Культовий серіал, який вийшов у 2005 році. У центрі сюжету – брати Дін і Сем Вінчестери (Дженсен Еклз і Джаред Падалекі), які полюють на монстрів.

Брати Вінчестери / Кадр із серіалу

Зазначимо! Нещодавно ми писали, які фільми є найрейтинговішими.