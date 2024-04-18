Кіна не буде: Квентін Тарантіно відмовився працювати над своїм останнім фільмом

Квентін Тарантіно вирішив не продовжувати зйомки свого фільму "Кінокритик". Хоча спочатку цей фільм планувався як його десятий та останній кінопроєкт, режисер повністю відмовився від роботи над стрічкою.

Згідно з інформацією від джерел Variety, режисер не має наміру вносити зміни в сценарій фільму або продовжувати проєкт будь-яким чином. Замість цього, Тарантіно планує зайнятися чимось новим.

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Квентін Тарантіно відмовився знімати свій останній фільм: що відомо

Тарантіно припинив роботу над "Кінокритиком". Зараз режисер вирішив зосередитися на нових справах.

За його словами, дія "Кінокритика" відбувалася б в 1977 році в Каліфорнії, а його головним персонажем був би "хлопець, який жив і писав рецензії на порно, але так і не став відомим".

Режисер зізнавався, що його надихнув досвід молодості – він завантажував порнографічні журнали у торговельні автомати, і один з журналів мав статті від критика, який писав "гостро і розумно".

Була інформація, що Тарантіно запросив Бреда Пітта для ролі в "Кінокритику", але наразі невідомо, чи уклали вони угоду. Зрештою, це уже не має значення, оскільки режисер закрив цей проєкт і не збирається до нього повертатись.

Кар'єра Квентіна Тарантіно: що відомо

Режисер завжди заявляв, що хоче зняти десять фільмів або припинити працювати до 60 років. Наразі Тарантіно вже 61 рік і ще досі не вийшов на пенсію.

У своїх інтерв'ю він неодноразово зазначав, що з віком режисери "втрачають свій блиск", і він не хоче мати жодного поганого фільму у своєму портфоліо, оскільки, на його думку, один провальний фільм може зіпсувати три хороших.

Серед робіт Квентіна Тарантіно: