Разом з цим розширюється і список тем, про які розповідають українські режисери. У прокаті з’являється все більше спортивних драм, які закарбовуються у пам’яті, пише 24 Канал.

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Кіно 24 у співпраці з партнером Favbet ділиться трьома фільмами, які варто переглянути тим, кого надихають перемоги інших.

"Пульс", 2021

В основу спортивної драми "Пульс" закладені реальні події. Прототипом головної героїні стала параолімпійська чемпіонка 2008 року, п’ятиразова срібна та бронзова призерка ігор 2012 та 2016 років Оксана Ботурчук.

Оксана – талановита дівчина з маленького провінційного містечка. Усе її життя – це легка атлетика, тренування, змагання та дисципліна. Тож не дивно, що кар’єра молодої спортсменки поступово набирає обертів.

Здається, ніщо не зможе стати на шляху мрії Оксани – одного дня виступити на Олімпійських іграх. Проте у долі є свої плани.

Дівчина потрапляє у жахливу автомобільну аварію, внаслідок якої зазнає важких травм і майже втрачає зір. Та найбільше Оксану лякає ризик назавжди попрощатися зі спортом. І навіть попри те, що лікарі дають похмурий прогноз, дівчина знаходить у собі сили та продовжує боротися за мрію.

"Пульс": дивіться онлайн трейлер фільму

"Із зав'язаними очима", 2020

Спортсмен змішаних єдиноборств Денис гине у зоні АТО. Новина швидко доходить до його коханої – Юлії. Діюча спортсменка ММА намагається впоратися з втратою. Однак боротьба з нею виявляється значно складнішою, аніж з суперниками на ринзі.

Шукаючи нові сенси, вона ламається та припиняє успішну спортивну кар'єру.

В цей час мама Дениса отримує дивне повідомлення, в якому йдеться про те, що її син живий і негайно потребує грошей на операцію. На що піде Юлія, щоб розібратися у цій складній ситуації?

"Із зав'язаними очима": дивіться онлайн трейлер фільму

"Нація футболу", 2022

В Україні – країні, де мільйони підлітків мріють стати професійними футболістами, потрапити до національної збірної вважається найвищою честю. Й такі фільми, як "Нація футболу" можуть стати для них додатковим джерелом натхнення.

Стрічка розповідає про народження, історію становлення та розвиток Національної збірної України з футболу у період з 1992 – 2021 роки. І головне – робить це з абсолютною увагою до деталей. Про важливі матчі, легендарні голи та перемоги з перших вуст оповідають зіркові тренери, коментатори та самі футболісти. Саме це додає фільму ще більшої виразності та емоційності.

"Нація футболу": дивіться онлайн трейлер фільму

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