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"Підпільна імперія", (2014)

Автором, продюсером та головним сценаристом стрічки є Теренс Вінтер, лауреат премії "Еммі". А першу серію режисував легендарний Мартін Скорсезе. Така команда вже є еталоном якості.

Високорейтингова історія оповідає нам про двадцяті роки минулого століття. Жителі Атлантік-Сіті готуються до введення сухого закону, який суттєво вплине на всю підприємницьку діяльність у місті. Процесом керує Нік Томпсон – гангстер і політик в одній особі.

Офіційно Нік – скарбник Атлантік-Сіті, проте по факту він виконує роль правителя міста. І, враховуючи нові виклики часу, чоловік збирається адаптувати свою імперію. Проте кожен день підкидає йому все більше і більше сюрпризів. Чи втримає він статус лідера?

"Підпільна імперія": дивіться онлайн трейлер серіалу

Кіно навчає нас вірити в неможливе. Favbet допомагає зробити неможливе реальним. Зручний сервіс для ігор, казино, ставки на спорт – кожен знайде те, що йому до смаку.

"Королівський гравець", (2016)

Корейські дорами сьогодні займають особливе місце в серці кіноманів. Особливо, коли йдеться про стрічки з захопливим сюжетом, який крутиться навколо теми казино. Саме такою є історія про чоловіка, ціллю життя якого стало протистояння з королівством Чосон.

Головний герой серіалу – Теґіль, член королівського роду, який втратив свій статус. Тепер він муштрується серед простого люду та адаптовується до зовнішнього світу. Тут він розвивається як видатний гравець та шахрай. Нові навички та знайомства допомагають йому підготувати план помсти проти чиновників.

Нарешті, Теґіль ризикує усім у протистоянні з королем Йончжо. Він зірве джекпот і виграє, або втратить все, що у нього залишилось.

"Королівський гравець": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Казино", (2022)

Ще одна корейська історія, що полюбилася глядачам.

Легенда азартних ігор, Ча Мусік, успішно керує казино, але вимушений втекти на Філіппіни через переслідування з боку державної податкової служби.

Проте чоловік виявляється незрівнянно вправним у розв'язанні складних ситуацій. Втративши все, Ча Мусік розпочинає бізнес з нуля і розробляє стратегію для завоювання політичного та бізнесового світу острівної країни.

Швидко досягаючи поставлених цілей, Мусік раптово стає головним підозрюваним у вбивстві Мін Сок-Джуна, за ним розпочинається розслідування. Тепер головний герой змушений зробити найціннішу ставку – своє життя.

"Казино": дивіться онлайн трейлер серіалу

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