Нещодавно закінчився серіал "Жіночий лікар. Нове життя". Та творці серіалів не дають українським глядачам сумувати, адже нещодавно вийшов новий медичний серіал під назвою "Лікарі".

У матеріалі Кіно 24 дізнаєтесь подробиці сюжету, акторський склад та що пишуть українці про стрічку. А також, де можна подивитись нові епізоди.

Дивіться також 4 найяскравіші фільми на реальних подіях, сюжет яких не вкладається в голові

Що відомо про український серіал "Лікарі"?

Якщо ви справжній фанат серіалів на кшталт "Жіночий лікар", "Материнський інстинкт" або "Лікарка за покликанням", вам ідеально підійде новий український кінопроєкт під назвою "Лікарі".

Ця стрічка дозволяє глядачеві зануритися у серіал про нелегку працю наших медиків, а також показує їхнє життя поза лікарнею, особисті труднощі та випробування.

"Лікарі": дивіться онлайн 1 епізод серіалу

Кожна нова серія сповнена нових пацієнтів, а також комічних і драматичних моментів, у тому числі трагедій в особистому житті медиків.

Стрічку можна подивитися з понеділка по четвер о 20:00 на телеканалі СТБ. Нові епізоди також виходять на YouTube-каналі FilmUA.

Українські глядачі одразу позитивно сприйняли перші епізоди серіалу. Вони звертають увагу на гарну ідею "Лікарів", а також на відмінну гру акторів.

Хто зіграв головні ролі у серіалі?

Головні ролі виконали:

Михайло Кришталь – Дмитро Олексієнко

Михайло Романов – головний лікар Іван Ковалюк

Катерина Хорольська – медсестра Уляна

Михайло Кукуюк – лікар Тарас Макаренко

Андрій Альохін – лікар Володимир Гречко

Лючія Кургинян – лікарка Христина

Валентин Томусяк – лікар Максим

Влаштуйте собі справжній вечір релаксу та пориньте в новий український серіал.