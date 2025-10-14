Найновіший український медичний серіал "Лікарі" набуває дедалі більшої популярності серед глядачів. Люди із задоволенням переглядають нові епізоди та активно діляться своїми емоціями.

У матеріалі Кіно 24 ми розповімо про виклики, з якими зіткнулися актори. Українські артисти поділилися приголомшливими залаштунковими моментами зі знімання.

Актори серіалу "Лікарі" про залаштункові моменти зі зйомок

Михайло Кришталь зізнався, що найважчим для нього був перший день зйомок операційної сцени. Він зазначив, що це стало справжнім випробуванням і змусило його замислитися над складністю роботи хірургів. Найяскравішим моментом для актора було те, як він уперше взяв у руки скальпель і мав виглядати так, ніби робить це щодня.



Михайло Кришталь / Фото Пресслужба

Михайло Кукуюк зазначив, що готуючись до ролі, переглядав медичні відео, зокрема старі чорно-білі матеріали з галузі психіатрії.

Мені дуже допомогли особисті розмови з військовими, військовими лікарями та парамедиками – під час наших виступів у шпиталях і військових частинах. А ще на знімальному майданчику ми мали чудову консультантку – пані Олександру. Усе це неабияк допомогло мені підготуватися до ролі й краще зрозуміти, як поводиться справжній медик,

– поділився Кукуюк.



Михайло Кукуюк / Фото Пресслужба

Акторка Лючія Кургінян розповіла, що до сцен у серіалі ставилася з особливою відповідальністю, адже вони відтворювали життя людей важливої професії.

Одягаючи спецодяг і беручи в руки інструменти, відчуваєш вагу відповідальності лікарів. Ми всього лише актори, а вони – справжні герої, які борються за життя,

– каже акторка.

Найсильніше її вразила сцена з реальною операцією на екрані, коли вона на мить забула, що це кіно. Саме тоді партнер Міша Кукуюк своїми жартами допоміг їй повернутися в реальність. Лючія додала, що робота лікаря – це покликання і справжня суперсила.



Лючія Кургінян / Фото Пресслужба

Олександр Пилипенко зізнався, що найскладнішим для нього було навчитися шити, хоча його герой поки не виконує цього у кадрі. Актор розповів, що медичні фахівці навчали команду правильно тримати та передавати інструменти й поводитися під час операцій. Він асистує лікарці Вовк, уважно слухає її та діє максимально точно. Пилипенко зазначив, що, хоч страху не відчував, зате глибше зрозумів, через які випробування щодня проходять лікарі.

У нас зйомка операцій максимум триває до двох годин, а вони можуть стояти за операційним столом і по 10–12. Це титанічна праця. Велика шана і повага всім медикам,

– розповів Олександр.



Олександр Пилипенко / Фото Пресслужба

Ольга Чернявська розповіла, що під час першої зйомки в операційній була вражена реалістичністю декорацій – усе виглядало настільки правдоподібно, що вона розхвилювалася й навіть відчула запаморочення.

А взагалі, коли я занурилася у роль глибше, я ще більше зрозуміла, наскільки складна й відповідальна професія лікаря. Я відчуваю ще більшу вдячність і повагу до всіх людей у цій сфері – і в тилу, і на фронті,

– поділилась акторка.



Ольга Чернявська / Фото Пресслужба

Якщо ви ще досі не переглянули новий український серіал "Лікарі", це точно варто зробити уже сьогодні.