Новейший украинский медицинский сериал "Врачи" приобретает все большую популярность среди зрителей. Люди с удовольствием просматривают новые эпизоды и активно делятся своими эмоциями.

В материале Кино 24 мы расскажем о вызовах, с которыми столкнулись актеры. Украинские артисты поделились потрясающими закулисными моментами со съемок.

Актеры сериала "Врачи" о закулисных моментах со съемок

Михаил Кришталь признался, что самым тяжелым для него был первый день съемок операционной сцены. Он отметил, что это стало настоящим испытанием и заставило его задуматься над сложностью работы хирургов. Самым ярким моментом для актера было то, как он впервые взял в руки скальпель и должен был выглядеть так, будто делает это каждый день.



Михаил Кришталь / Фото Пресс-служба

Михаил Кукуюк отметил, что готовясь к роли, просматривал медицинские видео, в частности старые черно-белые материалы из области психиатрии.

Мне очень помогли личные разговоры с военными, военными врачами и парамедиками – во время наших выступлений в госпиталях и воинских частях. А еще на съемочной площадке у нас была замечательная консультантка – госпожа Александра. Все это очень помогло мне подготовиться к роли и лучше понять, как ведет себя настоящий медик,

– поделился Кукуюк.



Михаил Кукуюк / Фото Пресс-служба

Актриса Лючия Кургинян рассказала, что к сценам в сериале относилась с особой ответственностью, ведь они воспроизводили жизнь людей важной профессии.

Надевая спецодежду и беря в руки инструменты, чувствуешь вес ответственности врачей. Мы всего лишь актеры, а они – настоящие герои, которые борются за жизнь,

– говорит актриса.

Сильнее всего ее поразила сцена с реальной операцией на экране, когда она на мгновение забыла, что это кино. Именно тогда партнер Миша Кукуюк своими шутками помог ей вернуться в реальность. Лючия добавила, что работа врача – это призвание и настоящая суперсила.



Лючия Кургинян / Фото Пресс-служба

Александр Пилипенко признался, что самым сложным для него было научиться шить, хотя его герой пока не выполняет этого в кадре. Актер рассказал, что медицинские специалисты учили команду правильно держать и передавать инструменты и вести себя во время операций. Он ассистирует врачу Вовк, внимательно слушает ее и действует максимально точно. Пилипенко отметил, что, хоть страха не чувствовал, зато глубже понял, через какие испытания ежедневно проходят врачи.

У нас съемка операций максимум длится до двух часов, а они могут стоять за операционным столом и по 10–12. Это титанический труд. Большое уважение и почтение всем медикам,

– рассказал Александр.



Александр Пилипенко / Фото Пресс-служба

Ольга Чернявская рассказала, что во время первой съемки в операционной была поражена реалистичностью декораций – все выглядело настолько правдоподобно, что она разволновалась и даже почувствовала головокружение.

А вообще, когда я погрузилась в роль глубже, я еще больше поняла, насколько сложная и ответственная профессия врача. Я чувствую еще большую благодарность и уважение ко всем людям в этой сфере – и в тылу, и на фронте,

– поделилась актриса.



Ольга Чернявская / Фото Пресс-служба

