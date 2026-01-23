Високорейтинговий фільм, який не зможете забути
- Фільм "Людина з Землі" вийшов у 2007 році, знятий Річардом Шенкманом і має рейтинг IMDb 7,8.
- Сюжет обертається навколо професора Джона Олдмена, який стверджує, що живе на Землі понад 14 тисяч років, і вся дія відбувається у форматі інтелектуальної дискусії.
Якщо хочеться подивитись якісне кіно із захопливим сюжетом і непересічними подіями, то ви там, де маєте бути. Пропонуємо дізнатись про один із таких фільмів, який залишиться у пам'яті назавжди.
Фільм "Людина з Землі" – не надто новий, але й не старий, і його обов'язково потрібно взяти під приціл. Не дарма кінокартина має дуже високий рейтинг, передає 24 Канал.
"Людина з Землі" – що відомо про фільм?
Фільм вийшов у 2007 році, а його режисером став Річард Шенкман.
Головні актори:
- Девід Лі Сміт;
- Тоні Тодд;
- Джон Біллінгслі;
- Анніка Петерсон;
- Вільям Кетт.
Тривалість фільму: приблизно 87 хвилин.
Рейтинг IMDb: 7,8
Сюжет фільму
У центрі історії – професор університету Джон Олдмен, який несподівано вирішує звільнитися й переїхати. Колеги збираються, щоб попрощатися, але звичайна дружня зустріч поступово перетворюється на інтелектуальну дуель.
Джон ділиться неабияким зізнанням: він живе на Землі вже понад 14 тисяч років і ніколи не старіє. Спершу це звучить як філософський експеримент або жарт, але що далі, то складніше знайти логічні спростування його слів. Діалог колег переходить у глибокі роздуми про історію людства, віру, релігію, науку та сенс існування. У фільмі майже немає дії – вся напруга тримається на словах, ідеях і реакціях персонажів.
"Людина з Землі": дивіться онлайн трейлер фільму
Цікаві факти про фільм "Людина з Землі"
- Фільм зняли з дуже скромним бюджетом, але він став культовим саме завдяки сильному сценарію.
- Сценарій написав Джером Біксбі, автор епізодів "Сутінкової зони" та Star Trek.
- У стрічці практично немає спецефектів, а майже вся дія відбувається в одній кімнаті, що робить фільм схожим на інтелектуальну театральну п'єсу.
