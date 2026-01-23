Високорейтинговий фільм, який не зможете забути

Якщо хочеться подивитись якісне кіно із захопливим сюжетом і непересічними подіями, то ви там, де маєте бути. Пропонуємо дізнатись про один із таких фільмів, який залишиться у пам'яті назавжди.

Фільм "Людина з Землі" – не надто новий, але й не старий, і його обов'язково потрібно взяти під приціл. Не дарма кінокартина має дуже високий рейтинг, передає 24 Канал.

Може зацікавити У мережі завірусився український детективний серіал 2025 року, який тримає в напрузі

"Людина з Землі" – що відомо про фільм?

Фільм вийшов у 2007 році, а його режисером став Річард Шенкман.

Головні актори:

Девід Лі Сміт;

Тоні Тодд;

Джон Біллінгслі;

Анніка Петерсон;

Вільям Кетт.

Тривалість фільму: приблизно 87 хвилин.

Рейтинг IMDb: 7,8

Сюжет фільму

У центрі історії – професор університету Джон Олдмен, який несподівано вирішує звільнитися й переїхати. Колеги збираються, щоб попрощатися, але звичайна дружня зустріч поступово перетворюється на інтелектуальну дуель.

Джон ділиться неабияким зізнанням: він живе на Землі вже понад 14 тисяч років і ніколи не старіє. Спершу це звучить як філософський експеримент або жарт, але що далі, то складніше знайти логічні спростування його слів. Діалог колег переходить у глибокі роздуми про історію людства, віру, релігію, науку та сенс існування. У фільмі майже немає дії – вся напруга тримається на словах, ідеях і реакціях персонажів.

"Людина з Землі": дивіться онлайн трейлер фільму

Цікаві факти про фільм "Людина з Землі"

Фільм зняли з дуже скромним бюджетом, але він став культовим саме завдяки сильному сценарію.

Сценарій написав Джером Біксбі, автор епізодів "Сутінкової зони" та Star Trek.

У стрічці практично немає спецефектів, а майже вся дія відбувається в одній кімнаті, що робить фільм схожим на інтелектуальну театральну п'єсу.

Також до вашої уваги найпопулярніші фільми з Джимом Керрі, на яких ми виросли.