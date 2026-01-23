Высокорейтинговый фильм, который не сможете забыть
- Фильм "Человек с Земли" вышел в 2007 году, снят Ричардом Шенкманом и имеет рейтинг IMDb 7,8.
- Сюжет вращается вокруг профессора Джона Олдмена, который утверждает, что живет на Земле более 14 тысяч лет, и все действие происходит в формате интеллектуальной дискуссии.
Если хочется посмотреть качественное кино с увлекательным сюжетом и незаурядными событиями, то вы там, где должны быть. Предлагаем узнать об одном из таких фильмов, который останется в памяти навсегда.
Фильм "Человек с Земли" – не слишком новый, но и не старый, и его обязательно нужно взять под прицел. Не зря кинокартина имеет очень высокий рейтинг, передает 24 Канал.
"Человек с Земли" – что известно о фильме?
Фильм вышел в 2007 году, а его режиссером стал Ричард Шенкман.
Главные актеры:
- Дэвид Ли Смит;
- Тони Тодд;
- Джон Биллингсли;
- Анника Петерсон;
- Уильям Кетт.
Продолжительность фильма: примерно 87 минут.
Рейтинг IMDb: 7,8
Сюжет фильма
В центре истории – профессор университета Джон Олдмен, который неожиданно решает уволиться и переехать. Коллеги собираются, чтобы попрощаться, но обычная дружеская встреча постепенно превращается в интеллектуальную дуэль.
Джон делится незаурядным признанием: он живет на Земле уже более 14 тысяч лет и никогда не стареет. Сначала это звучит как философский эксперимент или шутка, но чем дальше, тем сложнее найти логические опровержения его слов. Диалог коллег переходит в глубокие размышления об истории человечества, веру, религию, науку и смысл существования. В фильме почти нет действия – все напряжение держится на словах, идеях и реакциях персонажей.
"Человек с Земли": смотрите онлайн трейлер фильма
Интересные факты о фильме "Человек с Земли"
- Фильм сняли с очень скромным бюджетом, но он стал культовым именно благодаря сильному сценарию.
- Сценарий написал Джером Биксби, автор эпизодов "Сумеречной зоны" и Star Trek.
- В ленте практически нет спецэффектов, а почти все действие происходит в одной комнате, что делает фильм похожим на интеллектуальную театральную пьесу.
