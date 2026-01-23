Высокорейтинговый фильм, который не сможете забыть

Если хочется посмотреть качественное кино с увлекательным сюжетом и незаурядными событиями, то вы там, где должны быть. Предлагаем узнать об одном из таких фильмов, который останется в памяти навсегда.

Фильм "Человек с Земли" – не слишком новый, но и не старый, и его обязательно нужно взять под прицел. Не зря кинокартина имеет очень высокий рейтинг, передает 24 Канал.

"Человек с Земли" – что известно о фильме?

Фильм вышел в 2007 году, а его режиссером стал Ричард Шенкман.

Главные актеры:

Дэвид Ли Смит;

Тони Тодд;

Джон Биллингсли;

Анника Петерсон;

Уильям Кетт.

Продолжительность фильма: примерно 87 минут.

Рейтинг IMDb: 7,8

Сюжет фильма

В центре истории – профессор университета Джон Олдмен, который неожиданно решает уволиться и переехать. Коллеги собираются, чтобы попрощаться, но обычная дружеская встреча постепенно превращается в интеллектуальную дуэль.

Джон делится незаурядным признанием: он живет на Земле уже более 14 тысяч лет и никогда не стареет. Сначала это звучит как философский эксперимент или шутка, но чем дальше, тем сложнее найти логические опровержения его слов. Диалог коллег переходит в глубокие размышления об истории человечества, веру, религию, науку и смысл существования. В фильме почти нет действия – все напряжение держится на словах, идеях и реакциях персонажей.

"Человек с Земли": смотрите онлайн трейлер фильма

Интересные факты о фильме "Человек с Земли"

Фильм сняли с очень скромным бюджетом, но он стал культовым именно благодаря сильному сценарию.

Сценарий написал Джером Биксби, автор эпизодов "Сумеречной зоны" и Star Trek.

В ленте практически нет спецэффектов, а почти все действие происходит в одной комнате, что делает фильм похожим на интеллектуальную театральную пьесу.

