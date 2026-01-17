Но самым главным остается то, что для зрителей по всему миру Джим Керри – невероятный актер с особым талантом и харизмой. Поэтому в день его рождения 24 Канал решил вспомнить культовые ленты, на которых росло не одно поколение.

К теме Не только "Клон": старые сериалы, на которых мы выросли

Культовые фильмы с Джимом Керри

"Пингвины мистера Поппера", 2011

Рейтинг IMDb: 6,0

Том Поппер – успешный, но эмоционально отстраненный бизнесмен из Нью-Йорка. Он привык измерять жизнь контрактами, сделками и прибылью, практически не замечая собственных детей и того, как распадается его семья. После смерти отца Том неожиданно получает странное "наследство" – живого пингвина.

Со временем в его квартире появляется еще несколько пингвинов, и жизнь Поппера переворачивается с ног на голову: деловые встречи срываются, квартира превращается в каток, а привычный порядок исчезает.

"Пингвины мистера Поппера": смотрите онлайн трейлер фильма

"Шоу Трумана", 1998

Рейтинг IMDb: 8,2

Труман Бербанк живет идеальной, на первый взгляд, жизнью в маленьком городке Сихевен. У него есть работа, жена, друзья – и все кажется стабильным и безопасным. Однако Трумана начинают беспокоить странные мелочи: повторяющиеся маршруты людей, неестественное поведение окружения и случайные "сбои" реальности.

Впоследствии он узнает страшную правду: вся его жизнь – это телевизионное шоу, а все вокруг него – актеры. Камеры снимают его с рождения, а мир, в котором он живет, – лишь декорация.

"Шоу Трумана": смотрите онлайн трейлер фильма

"Вечное сияние чистого разума", 2004

Рейтинг IMDb: 8,3

После мучительного разрыва Клементина решает стереть из своей памяти все воспоминания о бывшем возлюбленном Джоэле, воспользовавшись экспериментальной медицинской процедурой. Узнав об этом, Джоэл в отчаянии делает то же самое.

Во время процесса стирания воспоминаний Джоэл снова переживает их самые яркие моменты – от первого знакомства до худших ссор – и постепенно понимает, что не хочет терять эти чувства, даже если они приносили боль. Он пытается "спрятать" Клементину в закоулках своей памяти, но прошлое неумолимо исчезает.

"Вечное сияние чистого разума": смотрите онлайн трейлер фильма

"Эйс Вентура: Розыск домашних животных", 1994

Рейтинг IMDb: 6,9

Эйс Вентура – эксцентричный частный детектив, который специализируется на поиске пропавших животных. Его манеры, внешний вид и поведение кажутся абсурдными, но за этим хаосом скрывается чрезвычайно внимательный и сообразительный следователь.

Когда исчезает талисман футбольной команды "Майами Долфинс" – дельфин Снежок, именно Эйсу поручают дело.

"Эйс Вентура: Розыск домашних животных": смотрите онлайн трейлер фильма

Какие еще фильмы входят в список самых популярных с Джимом Керри:

"Маска";

"Брюс Всемогущий";

"Человек на Луне";

"Тупой и еще тупее";

"Я, снова я и Ирен";

"Всегда говори "да"".

Также предлагаем 3 старые добрые фильмы, которые согреют душу и сердце.