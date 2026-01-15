24 Канал решил вспомнить сериалы, на которых росли наши родители, каждый вечер просматривали бабушки и дедушки и, возможно, даже мы маленькие краем глаза подглядывали, что происходит на цветном экране.

Может заинтересовать Посмотрите их, когда нет света: 3 популярные фильмы, которые есть на YouTube

"Богатые тоже плачут"

Годы выхода: 1979 – 1980

Рейтинг IMDb: 5,7

Мариана Вильяреаль – простая и искренняя девушка из бедной семьи, которая после смерти отца остается одинокой в большом и жестоком мире. Судьба приводит ее в дом богатого предпринимателя Дона Альберто, который, увидев в ней добрую душу, решает помочь.

В роскошном поместье Мариана становится жертвой унижений и интриг. Она чувствует, что для этой семьи лишняя. Однако именно здесь влюбляется в Луиса Альберто – развращенного наследника, который постепенно меняется под влиянием ее искренности. Их отношения проходят через измены, неравенство, борьбу с семейными ожиданиями и собственными страхами.

Сериал "Богатые тоже плачут" / Кадр из сериала

"Дикий ангел"

Годы выхода: 1998 – 1999

Рейтинг IMDb: 7,3

Милагрос – девушка-сирота, которая выросла в монастыре, но имеет сильный характер, горячее сердце и любовь к футболу. Случайно она попадает на работу служанкой в богатый дом семьи Ди Карло.

Там она знакомится с Иво – наследником семьи, самоуверенным, циничным и привыкшим к легким романам. Между ними возникает сложное, но взрывное чувство, которое постоянно балансирует между ненавистью и любовью.



Сериал "Дикий ангел" / Кадр из сериала

"Рабыня Изаура"

Годы выхода: 1976 – 1977

Рейтинг IMDb: 6,7

Изаура – молодая, образованная и чувствительная девушка. Несмотря на ее воспитанность и человечность, закон не признает ее свободы, ведь она является рабыней.

После смерти доброго хозяина жизнь Изауры превращается в ад: новый владелец Леонсио – жестокий и одержимый ею человек, который готов сломать ее судьбу, чтобы покорить. Изаура пытается сбежать, борется за право быть свободной и любить того, кого выбрала сердцем.



Сериал "Рабыня Изаура" / Кадр из сериала

"Санта-Барбара"

Годы выхода: 1984 – 1993

Рейтинг IMDb: 5,7

События разворачиваются в солнечном городе Санта-Барбара, где пересекаются судьбы нескольких влиятельных семей – Кэпвеллов, Локриджей и Перкинсов. В центре истории главная – месть.

Ченнинг Кэпвелл погибает, и его смерть запускает цепь событий, связанных с давними тайнами, предательствами и борьбой за власть. Любовные треугольники, похищения, судебные процессы и неожиданные родственные связи держали зрителей в напряжении годами.



Сериал "Санта-Барбара" / Кадр из сериала

Что еще можно посмотреть похожего: