24 Канал решил вспомнить сериалы, на которых росли наши родители, каждый вечер просматривали бабушки и дедушки и, возможно, даже мы маленькие краем глаза подглядывали, что происходит на цветном экране.
"Богатые тоже плачут"
Годы выхода: 1979 – 1980
Рейтинг IMDb: 5,7
Мариана Вильяреаль – простая и искренняя девушка из бедной семьи, которая после смерти отца остается одинокой в большом и жестоком мире. Судьба приводит ее в дом богатого предпринимателя Дона Альберто, который, увидев в ней добрую душу, решает помочь.
В роскошном поместье Мариана становится жертвой унижений и интриг. Она чувствует, что для этой семьи лишняя. Однако именно здесь влюбляется в Луиса Альберто – развращенного наследника, который постепенно меняется под влиянием ее искренности. Их отношения проходят через измены, неравенство, борьбу с семейными ожиданиями и собственными страхами.
Сериал "Богатые тоже плачут" / Кадр из сериала
"Дикий ангел"
Годы выхода: 1998 – 1999
Рейтинг IMDb: 7,3
Милагрос – девушка-сирота, которая выросла в монастыре, но имеет сильный характер, горячее сердце и любовь к футболу. Случайно она попадает на работу служанкой в богатый дом семьи Ди Карло.
Там она знакомится с Иво – наследником семьи, самоуверенным, циничным и привыкшим к легким романам. Между ними возникает сложное, но взрывное чувство, которое постоянно балансирует между ненавистью и любовью.
Сериал "Дикий ангел" / Кадр из сериала
"Рабыня Изаура"
Годы выхода: 1976 – 1977
Рейтинг IMDb: 6,7
Изаура – молодая, образованная и чувствительная девушка. Несмотря на ее воспитанность и человечность, закон не признает ее свободы, ведь она является рабыней.
После смерти доброго хозяина жизнь Изауры превращается в ад: новый владелец Леонсио – жестокий и одержимый ею человек, который готов сломать ее судьбу, чтобы покорить. Изаура пытается сбежать, борется за право быть свободной и любить того, кого выбрала сердцем.
Сериал "Рабыня Изаура" / Кадр из сериала
"Санта-Барбара"
Годы выхода: 1984 – 1993
Рейтинг IMDb: 5,7
События разворачиваются в солнечном городе Санта-Барбара, где пересекаются судьбы нескольких влиятельных семей – Кэпвеллов, Локриджей и Перкинсов. В центре истории главная – месть.
Ченнинг Кэпвелл погибает, и его смерть запускает цепь событий, связанных с давними тайнами, предательствами и борьбой за власть. Любовные треугольники, похищения, судебные процессы и неожиданные родственные связи держали зрителей в напряжении годами.
Сериал "Санта-Барбара" / Кадр из сериала
Что еще можно посмотреть похожего:
- "Комиссар Рекс" (1994 – 2004);
- "Элен и ребята" (1992 – 1994);
- "Реванш" (1989);
- "Просто Мария" (1989 – 1990).