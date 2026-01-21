Утім український серіал "Митець" може стати ідеальним варіантом для перегляду. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо більше про сюжет та акторський склад.

Рекомендуємо Популярний український детективний серіал продовжили на 2 сезон

Що відомо про серіал "Митець"?

Це 12-серійний шпигунський детектив від режисера антирадянського екшена "Каховський об'єкт" і фільму "Я працюю на цвинтарі" Олексія Тараненка, а також режисера стрічки "БожеВільні" Дениса Тарасова.

Прем'єра серіалу відбулась 3 листопада 2025 року на каналі ICTV2.

"Митець": дивіться онлайн трейлер серіалу

Про що сюжет серіалу?

Дія серіалу відбувається в Україні, наші дні. Легендарного майора Дмитра Скорука, роль якого грає Дмитро Рибалевський, несподівано знаходять в автівці колаборанта після майже трьох років загадкового зникнення.

Де він був увесь цей час і що з ним сталося – Скорук не пам'ятає. Однак полон залишив дивні наслідки: він починає малювати сцени злочинів, які згодом відбуваються в реальності.

Його вважали загиблим, але тепер рідні та колеги намагаються з'ясувати: ким він став, чому втратив пам'ять і чи можна йому довіряти. Відповіді на ці запитання шукає й сам Дмитро Скорук.

Які ще українські детективні серіали варто подивитись?

Серед українських серіалів є чимало цікавих детективних історій, які ідеально підходять для вечірнього перегляду. Зокрема, нещодавно стало відомо, що популярний український детективний серіал "Парочка слідчих" продовжили на другий сезон. Тож уже навесні глядачі зможуть побачити нові епізоди з улюбленими персонажами.

Ще один детективний серіал, на який варто звернути увагу, – "Тиха Нава". Попри те, що стрічка не здіймала гучного розголосу в мережі, вона стала одним із помітних нових українських серіальних проєктів.

Також рекомендуємо серіал "Ключі від правди", у якому головні ролі виконали Антоніна Хижняк та Сергій Стрельников. Усі ці й багато інших кінопроєктів уже чекають на ваш перегляд, тож якщо ви ще не бачили жодного з них – саме час це виправити.