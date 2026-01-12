24 Канал підготував добірку детективних мінісеріалів, які можна подивитися за день. Свого часу вони стали досить популярними серед українських глядачів.

Дивіться також Як виглядають актори нового мінісеріалу "Його і її", який захопив глядачів на Netflix

Які детективні серіали можна подивитись за день?

"Звір у мені"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій : 8

: 8 Рейтинг IMDb: 7.5/10

У центрі сюжету – письменниця Еґґі Віґґс, яка втратила сина. Після цього вона перестала вести публічний спосіб життя і писати. Якось магнат нерухомості Найл Джарвіс купує будинок поруч, і до жінки приходить натхнення.

Річ у тім, що раніше чоловіка підозрювали у зникненні дружини. Еґґі намагається дізнатися правду, наражаючи себе на небезпеку. Головна героїня зіштовхується з демонами Найла та власними.

"Звір у мені": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Резиденція"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій : 8

: 8 Рейтинг IMDb: 7.7/10

Події серіалу розгортаються у Білому домі. Під час державної вечері там сталося вбивство, за розслідування якого береться ексцентрична детективка Корделія Капп. Під підозрою – всі співробітники резиденції.

"Резиденція": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Жінка в домі навпроти дівчини у вікні"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій : 8

: 8 Рейтинг IMDb: 6.4/10

У серіалі розповідається про розбиту горем Анну, яка проводить свої дні однаково. Жінка п'є вино і спостерігає за життям за вікном. Одного разу в домі навпроти поселяється привабливий чоловік з донькою, і в головної героїні з'являється надія. Та раптом Анна стає свідком жорстокого вбивства.

"Жінка в домі навпроти дівчини у вікні": дивіться онлайн трейлер серіалу